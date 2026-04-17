Bóng đá Campuchia bất ngờ vượt qua Việt Nam trên BXH châu Á

Mùa giải 2025/26 tiếp tục chứng kiến những bước tiến thần tốc của bóng đá Campuchia trên BXH cấp CLB châu Á. Theo tính toán của trang Footy Rankings, tính trong mùa giải 2025/26, các CLB Campuchia đã tích lũy thêm được 8,725 điểm.

Con số này giúp bóng đá Campuchia tạm thời đứng thứ 14 trên BXH, cao hơn 1 bậc so với Việt Nam (hạng 15 – 8,667 điểm) và một số nền bóng đá có tiếng tăm khác như Trung Quốc, Uzbekistan, Bahrain, Oman.

BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26, vị trí từ thứ 10 đến 18

Điểm số này có được nhờ nỗ lực vượt bậc đến từ 2 CLB Svay Rieng và Phnom Penh Crown. Mùa giải 2025/26, cả 2 đội bóng này đều tham dự đấu trường Cúp C3 châu Á (AFC Challenge League). Phnom Penh Crown vào tới tứ kết còn Svay Rieng đã đi đến trận chung kết.

Svay Rieng đã đi đến trận chung kết Cúp C3 châu Á 2025/26

Kết thúc giai đoạn vòng bảng, Svay Rieng và Phnom Penh Crown đều giành quyển đi tiếp nhờ thành tích bất bại. Tuy nhiên, nhánh thi đấu lại khiến 2 đại diện của Campuchia phải sớm chạm trán tại vòng tứ kết. Sau 2 lượt trận, Svay Rieng giành chiến thắng 6-2 trước Phnom Penh Crown và ghi tên mình vào bán kết. Tại bán kết, Svay Rieng đánh bại tiếp Manila Digger (Phillippines) với tỉ số chung cuộc 4-1.

Trong hệ thống các giải đấu cấp CLB châu Á, Cúp C3 ở vị thế thấp hơn so với Cúp C1 (AFC Champions League Elite) và C2 (AFC Champions League Two). Hệ số điểm dành cho giải đấu này vì thế cũng chỉ bằng 1/3 so với Cúp C1 và bằng 1/2 so với Cúp C2. Tuy nhiên, với việc tiến xa trong giải đấu, 2 CLB Svay Rieng và Phnom Penh Crown vẫn có thể giúp bóng đá Campuchia cạnh tranh mạnh mẽ.

Trên BXH cấp CLB châu Á giai đoạn 2017-2026, bóng đá Campuchia đã vươn lên vị trí thứ 10 khu vực Đông Á. Tổng điểm tích lũy của các CLB xứ Angkor hiện là 26,475 điểm.

Trong quá khứ, từng có giai đoạn những đại diện Campuchia kém nhiệt huyết khi tham dự các giải châu lục. Họ thường để thua với cách biệt nhiều bàn và sớm chia tay giải đấu từ những vòng đầu tiên.

Nhưng trong 4 năm gần đây, các CLB Campchia đã có sự thay đổi lớn. Ngoài việc đặt quyết tâm tiến xa, họ cũng sẵn sàng chiêu mộ hàng loạt ngoại binh chất lượng để tăng sức cạnh tranh.

Lấy ví dụ trong trận bán kết lượt về Cúp C3 gặp Manila Digger, Svay Rieng đã tung vào sân đội hình đá chính với 8 ngoại binh và chỉ có 3 cầu thủ Campuchia. Dàn cầu thủ ngoại này giúp đội bóng xứ Angkor thi đấu áp đảo ngay trên sân khách và giành chiến thắng 3-0, qua đo ghi tên mình vào chung kết.

Svay Rieng năm thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết Cúp C3 châu Á

Mùa giải năm ngoái, Svay Rieng cũng đã thi đấu thành công tại Cúp C3 khi lọt vào trận chung kết và chỉ để thua sát nút 1-2 trước FK Arkadag (Turkmenistan) một cách đầy tiếc nuối trong hiệp phụ.

Với những bước tiến ấn tượng, từ mùa giải 2026/27, bóng đá Campuchia sẽ được “thăng cấp” tại đấu trường cấp CLB châu Á. Cụ thể, giải VĐQG Campuchia nhận 1 tấm vé vào thẳng vòng bảng Cúp C2 cho đội vô địch và 1 tấm vé đá vòng play-off Cúp C2 cho đội á quân. Số suất phân bổ cho bóng đá Campuchia trước mắt sẽ bằng với các LĐBĐ Việt Nam, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).