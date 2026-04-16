AFF Cup: Indonesia thua sốc, tuyển Việt Nam nắm trong tay lợi thế cực lớn

U17 Indonesia và U17 Malaysia gặp nhau ở lượt trận thứ hai vòng bảng U17 AFF Cup 2026. Trước trận đấu này, chủ nhà U17 Indonesia được đánh giá cao hơn. Họ vừa có chiến thắng 4-0 trước U17 Timor Leste, trong khi U17 Malaysia vừa thua 0-4 trước U17 Việt Nam. Bên cạnh đó, phía Malaysia còn “chấp tuổi” khi mang đội hình U16 đi dự giải.

Nhưng U17 Malaysia đã gây bất ngờ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khác hẳn với hình ảnh rời rạc ở trận ra quân, họ nhập cuộc tự tin và có nhiều tình huống phối hợp khá tốt.

Sự tự tin của U17 Malaysia khiến U17 Indonesia không khỏi bất ngờ. Đội chủ nhà không áp đặt được thế trận như mong muốn mà trái lại còn gặp nhiều khó khăn.

Mọi thứ càng tệ hơn với U17 Indonesia khi U17 Malaysia có bàn mở tỉ số ở phút thứ 33. Từ tình huống phạt góc, trái bóng được treo về phía cột dọc xa. Fareez Danial Fadzly có mặt đúng lúc để đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Indonesia, đưa U17 Malaysia vươn lên dẫn trước.

Các cầu thủ U17 Malaysia ăn mừng bàn thắng

Sau bàn thắng, U17 Malaysia chuyển dần sang thế trận phòng ngự phản công. Đội bóng áo vàng duy trì hàng thủ dày đặc bên phần sân nhà và ngăn chặn khá hiệu quả các pha lên bóng của U17 Indonesia. Trong một số tình huống khoảng trống xuất hiện, các chân sút chủ nhà lại tỏ ra thiếu bình tĩnh và chính xác.

Khoảng thời gian cuối trận, U17 Indonesia đưa ra nhiều sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà vẫn rất bế tắc. Họ đặt nhiều hi vọng vào những tình huống đập nhả vào nách trung lộ song không hiệu quả khi hàng thủ U17 Malaysia thi đấu rất tập trung. Các pha xử lý cá nhân bên phía Indonesia cũng không mang tới sự đột biến như mong đợi.

Trận đấu khép lại với tỉ số chung cuộc 1-0 nghiêng về U17 Malaysia. Chiến thắng đầy bất ngờ này đưa đội bóng áo vàng vươn lên vị trí nhì bảng A và đẩy U17 Indonesia xuống vị trí thứ ba.

U17 Indonesia (áo trắng) bất lực trước U17 Malaysia

Kết quả trận đấu cũng đồng thời mang tới lợi thế rất lớn dành cho đội tuyển U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện vẫn đang xếp đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +14.

Lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Indonesia trong khi U17 Malaysia gặp U17 Timor Leste. 2 trận đấu diễn ra cùng giờ vào lúc 19h30 ngày 19/4.

Nếu thắng hoặc hòa U17 Indonesia, U17 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng A. Nhưng kể cả khi thua trận, đoàn quân áo đỏ vẫn có thể giữ được ngôi đầu bảng nếu như U17 Malaysia cũng thắng U17 Timor Leste.

Khi ấy, 3 đội Việt Nam, Indonesia và Malaysia cùng có 6 điểm và phải xét thành tích đối đầu giữa 3 đội với nhau. Nếu thua U17 Indonesia từ 2 bàn trở xuống, U17 Việt Nam vẫn đứng đầu do có hiệu số tốt hơn 2 đội còn lại.

Tất nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ không muốn phải rơi vào trường hợp xét đối đầu. Mục tiêu của U17 Việt Nam là giành ít nhất 1 điểm và thậm chí là đánh bại U17 Indonesia để tự quyết định tấm vé đi tiếp.

Kết quả: U17 Indonesia 0-1 U17 Malaysia

Bàn thắng: Fareez Danial Fadzly 33’

Xếp hạng bảng A U17 AFF Cup 2026 sau 2 lượt trận