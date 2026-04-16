Đội bóng Malaysia chính thức thoát án phạt xử thua 0-3

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) khẳng định CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) không phạm luật sẽ không tiến hành thêm bất kỳ hành động pháp lý nào đối với đội bóng này sau quá trình điều tra. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan đầu não của bóng đá Đông Nam Á xem xét toàn diện các tài liệu, hồ sơ và đối chiếu theo quy định hiện hành.

Trước đó, dư luận đặt câu hỏi về tính hợp lệ của 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel. 3 cầu thủ này được CLB Johor Darul Ta'zim đăng ký thi đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26 với tư cách cầu thủ nội. Cả 3 đã bị FIFA xác định là nhập tịch mà không có hồ sơ hợp lệ và phải nhận án treo giò 1 năm. Song song với đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở 5 trận đấu quốc tế có sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.

Joao Figueiredo (trái) trong màu áo CLB Johor Darul Ta'zim

Quy định của Cúp C1 Đông Nam Á cho phép mỗi CLB tung vào sân tối đa 7 ngoại binh cùng lúc. Nếu bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel không sở hữu hồ sơ hợp lệ, CLB Johor Darul Ta'zim sẽ phạm luật khi có những trận bị tính là sử dụng tới 8 hoặc 10 ngoại binh. Điều này khiến họ đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 và có thể bị loại khỏi giải đấu.

Tuy nhiên, AFF cuối cùng đã xác định 3 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel đủ điều kiện đăng ký thi đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á với tư cách cầu thủ Malaysia. Nguyên nhân chính nằm ở quy định về quốc tịch cầu thủ ở Cúp C1 Đông Nam Á thông thoáng hơn so với các giải đấu thuộc FIFA quản lý. Bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel cũng chỉ ra sân cho Johor Darul Ta'zim ở những thời điểm chưa bị FIFA cấm thi đấu.

Với việc không bị xử phạt, Johor Darul Ta'zim sẽ tiếp tục hành trình tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26. Nhà vô địch Malaysia sẽ gặp Buriram United (Thái Lan) tại vòng bán kết. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa CLB Nam Định và Selangor (Malaysia).