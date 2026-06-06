Bong bóng AI khiến cả phố Wall và châu Á rung chuyển: Một công ty chip vừa bị mất 300 tỷ USD vốn hóa vào đêm qua, cổ phiếu Samsung đỏ lửa

Cổ phiếu công ty chip này bốc hơi 300 tỷ USD chỉ trong một đêm.

Tờ Financial Times đưa tin, nhà sản xuất chip Broadcom đã mất hơn 300 tỷ USD giá trị thị trường riêng trong phiên giao dịch ngày thứ tư, đứng trước nguy cơ ghi nhận một trong những cú bốc hơi vốn hóa trong một ngày lớn nhất lịch sử. Điều này xảy ra sau khi gã khổng lồ chip đưa ra triển vọng doanh thu AI thấp hơn những kỳ vọng cao nhất của nhà đầu tư.

Cổ phiếu Broadcom giảm tới 15,4% trong giao dịch ngày thứ tư, sau khi công ty chip của Mỹ đưa ra dự báo doanh thu 29,4 tỷ USD cho quý hiện tại. Con số này cao hơn mức dự báo đồng thuận 28,2 tỷ USD, theo Visible Alpha, nhưng vẫn thấp hơn những ước tính lạc quan nhất.

“Triển vọng doanh thu AI hơi thấp hơn kỳ vọng”, Melissa Otto, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Visible Alpha nói. “Tôi cho rằng đây là chất xúc tác khiến cổ phiếu giảm trong phiên ngoài giờ”.

Cú sụt giảm khổng lồ của một trong những tên tuổi lớn trong làn sóng bùng nổ hạ tầng AI diễn ra sau khi nhóm cổ phiếu chip đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, đưa giá cổ phiếu Broadcom lên mức đóng cửa kỷ lục 481,57 USD vào ngày thứ hai và vốn hóa thị trường vượt 2.300 tỷ USD.

Nếu mức giảm của công ty được giữ nguyên đến khi thị trường đóng cửa vào thứ năm, điều này sẽ tương đương mức mất khoảng 349 tỷ USD giá trị thị trường, xếp thứ ba trong số những cú bốc hơi vốn hóa lớn nhất từng được ghi nhận đối với một công ty Mỹ, theo phân tích của FT.

Cổ phiếu Broadcom đã tăng hơn 14% trong tuần qua và phục hồi mạnh sau đợt lao dốc vào cuối tháng 3. Đà tăng của Broadcom là một phần trong cuộc phục hưng lịch sử của các cổ phiếu bán dẫn Mỹ.

Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index, theo dõi 30 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới niêm yết tại Mỹ, đã tăng thêm hơn 5.000 tỷ USD giá trị thị trường trong hai tháng qua. Nhà đầu tư đã đổ tiền vào các công ty bán hạ tầng AI, với kỳ vọng làn sóng chi tiêu mạnh tay sẽ tiếp tục trong hai năm tới.

Cú rơi của cổ phiếu Broadcom cho thấy sự thất vọng của những nhà đầu tư vốn từng kỳ vọng công ty sẽ liên tục nâng dự báo triển vọng dài hạn. Hồi tháng 3, Hock Tan, tổng giám đốc Broadcom, từng nói ông kỳ vọng doanh thu chip AI năm 2027 sẽ vượt xa 100 tỷ USD, và ông lặp lại cùng con số này vào ngày thứ tư.

“Sau một nhịp tăng đáng kể được hỗ trợ bởi tâm lý ngày càng tích cực đối với chip AI tùy chỉnh, xét trên mọi khía cạnh, Broadcom đã công bố thêm một quý rất tốt”, Daniel Newman, tổng giám đốc công ty thông tin thị trường The Futurum Group nói. “Tuy nhiên, rõ ràng đây là trường hợp cổ phiếu đã bị đẩy lên trước báo cáo kết quả kinh doanh, rồi bị bán ra khi tin tức chính thức xuất hiện”.

“Nhà đầu tư có lẽ muốn nghe Hock Tan nói rằng con số 100 tỷ USD doanh thu chip AI vào năm 2027 của ông đã tăng lên một mức lớn hơn đáng kể”, Newman nói thêm.

Broadcom vốn là công ty bán cả phần cứng lẫn phần mềm. Họ báo cáo doanh thu chip đạt 15 tỷ USD trong quý II, chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với mức 14,8 tỷ USD mà các nhà phân tích kỳ vọng. Tổng doanh thu quý II của công ty phù hợp với dự báo đồng thuận, ở mức 22,2 tỷ USD.

Broadcom đã nổi lên như một tên tuổi đáng kể trong thị trường hạ tầng AI đang bùng nổ, cạnh tranh với Nvidia và AMD trong việc cung cấp các dòng bán dẫn tiên tiến cần thiết để huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Trong năm qua, công ty đã công bố danh sách khách hàng ngày càng dài cho các dòng chip AI tùy chỉnh của mình, trong đó có Google, Meta, OpenAI và Anthropic.

Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi về việc liệu các công ty Big Tech có thể tiếp tục cuộc vung tiền đầu tư này hay không. Tuần này, Google đã phát hành cổ phiếu để huy động mức kỷ lục 85 tỷ USD nhằm hỗ trợ các kế hoạch hạ tầng khổng lồ của mình. Đây là đợt chào bán cổ phiếu đầu tiên của công ty trong hơn hai thập kỷ và là đợt lớn nhất trong lịch sử.

Cú rơi vốn hóa của Broadcom vào đêm qua là một trong những kỷ lục trong lịch sử.

Đáng nói, chỉ sau một đêm, cú bốc hơi hàng trăm tỷ USD của Broadcom đã biến thành hiệu ứng domino tại châu Á, thổi bay cổ phiếu Samsung Electronics, SK Hynix và kéo cả thị trường Hàn Quốc vào phiên giảm sâu hiếm thấy.

Cụ thể, chứng khoán Hàn Quốc có thời điểm giảm tới 6,9% trong ngày thứ sáu, khi cổ phiếu của hai công ty dẫn đầu thị trường là Samsung Electronics và SK Hynix lao dốc mạnh.

Chỉ số chuẩn KOSPI giảm 4,3% vào đầu giờ chiều, sau khi phục hồi từ mức giảm sâu hơn trong buổi sáng. Nhà đầu tư nước ngoài dẫn đầu làn sóng bán tháo, bán ròng 2.600 tỷ won, tương đương 1,7 tỷ USD, cổ phiếu. SK Hynix giảm 7,4%, sau khi có lúc mất tới 9,6%. Cổ phiếu Samsung giảm hơn 4%.

Theo: Financial Times, Nikkei



