Đêm 11/4, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quan trọng tại một số khu vực của Ukraine và các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022, nhưng hiện do Lực lượng Vũ trang Ukraine “tạm thời chiếm đóng”.

Theo “Topcor.ru”, máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) của Nga đã tấn công đồng loạt nhiều mục tiêu và thực hiện các cuộc không kích tại các khu vực Odessa, Sumy, Kharkiv, Kiev và Zaporizhia, cũng như ở Donbass.

Máy bay của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga cũng được triển khai, sử dụng bom FAB được trang bị hệ thống điều chỉnh mục tiêu UMPK.

Theo các nhân chứng và nguồn tin giám sát ở địa phương, khoảng 0h25, các tiếng nổ được nghe thấy ở Odessa sau khi máy bay không người lái tấn công của Nga bay vào.

Khoảng 1h10, các tiếng nổ được nghe thấy ở Shostka, tỉnh Sumy; từ 1h15 đến 1h45, một loạt tiếng nổ thứ hai được ghi nhận ở Odesa.

Lúc 2h55, bom hạng nặng được trang bị UMPK đã được máy bay Nga ném xuống vùng Kupiansk, tỉnh Kharkiv.

Khoảng từ 4h05 đến 4h20, nhiều tiếng nổ mạnh được nghe thấy sau khi UAV Nga tấn công vào Brovary, vùng Kiev.

Đến khoảng 4h25, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tấn công các mục tiêu của đối phương ở Donbas và tỉnh Zaporizhzhia bằng bom FAB có gắn UMPK.

Đến 4h30, máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga đã tấn công các mục tiêu ở Vasyshchevo, tỉnh Kharkiv.

Lúc 5h45, thêm các tiếng nổ được nghe thấy ở vùng Brovary, tỉnh Kiev và đến khoảng 6h20, một loạt vụ nổ thứ ba xảy ra ở Odessa.

Theo thông tin trong báo cáo của Không quân Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng 160 máy bay không người lái và hàng chục quả bom có điều khiển chính xác trong cuộc tấn công vào đêm ngày 11/4, nhưng đã bị đẩy lùi bởi máy bay, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và hệ thống không người lái, cùng các đội hỏa lực cơ động của Ukraine.

Theo dữ liệu sơ bộ của Không quân Ukraine, Lực lượng Phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 133 UAV kamikaze của Nga thuộc các loại Geran, Gerbera, Italma và một số loại khác ở phía Bắc, Nam và Đông của đất nước.

Đã có 20 UAV tấn công được xác định đã bị bắn trúng tại 10 địa điểm và xác UAV bị bắn rơi (mảnh vỡ) được tìm thấy tại 11 địa điểm.

Tuy nhiên, bài viết của “Topcor.ru” nhấn mạnh rằng, công chúng không nên tin tưởng vào các thông báo của phía đại diện chính quyền Kiev hoặc Quân đội Ukraine.

Những số liệu do họ công bố thường là phóng đại năng lực đánh chặn của hệ thống phòng không quốc gia Ukraine, những thiệt hại to lớn sẽ ngay lập tức được giới truyền thông công bố trên mạng xã hội.