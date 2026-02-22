Bom thông minh StormBreaker ‘chấp’ mọi điều kiện thời tiết

Vũ khí này cũng có thể bay hơn 72km để tấn công các mục tiêu di động.

StormBreaker, do tập đoàn Raytheon phát triển, là loại bom cánh lượn có thể tự động phát hiện và phân loại mục tiêu di chuyển ngay cả trong tình trạng tầm nhìn hạn chế bởi bóng tối, thời tiết xấu, khói hoặc bụi do trực thăng tạo ra.

Ngày 22/2, Hải quân Mỹ chính thức cho phép trang bị StormBreaker trên tiêm kích F/A-18-E/F Super Hornet. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh tấn công chính xác trong mọi điều kiện thời tiết.

Chủ tịch bộ phận Hệ thống Phòng thủ Không gian và Không quân của Raytheon Sam Deneke nhấn mạnh: “Super Hornet đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tác chiến trên không của Hải quân, việc trang bị StormBreaker giúp tăng khả năng sát thương bằng cách cho phép tấn công chính xác trong mọi điều kiện.”

Raytheon cho biết, từ năm 2023, Super Hornet đã trở thành máy bay đầu tiên của Hải quân Mỹ mang StormBreaker và đạt hiệu quả vượt trội trong thực chiến. Hiện vũ khí này đã được phê chuẩn sử dụng trên F-15E và F/A-18-E/F, đồng thời đang được tích hợp trên các phiên bản F-35A/B/C.

Khả năng phát hiện và tấn công trong điều kiện khắc nghiệt

StormBreaker được thiết kế để giải quyết thách thức lớn nhất của chiến trường: Tầm nhìn hạn chế và yếu tố như thời tiết xấu, khói và bụi thường được đối phương lợi dụng để tránh bị tấn công.

Vũ khí này được coi là giải pháp cho “mọi thời tiết”, đảm bảo khả năng tấn công chính xác ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất.

StormBreaker là loại bom dẫn đường chính xác, có khả năng lượn, được trang bị hệ thống tìm kiếm 3 chế độ (tri-mode seeker). Hệ thống này gồm:

Radar sóng mm phát hiện và theo dõi mục tiêu xuyên qua thời tiết.

Hồng ngoại hình ảnh giúp phân biệt mục tiêu rõ ràng hơn.

Laser bán chủ động cho phép theo dõi chùm tia laser từ máy bay hoặc mặt đất.

3 chế độ này chia sẻ dữ liệu với nhau, giúp StormBreaker có thể tấn công mục tiêu cố định hoặc di động vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và trong mọi điều kiện thời tiết.

Tăng hiệu quả chiến đấu và giảm rủi ro cho phi công

Raytheon nhấn mạnh kích thước nhỏ gọn của StormBreaker cho phép sử dụng ít máy bay hơn để tiêu diệt cùng số lượng mục tiêu như khi dùng vũ khí lớn hơn, vốn cần nhiều tiêm kích tham gia.

StormBreaker còn có khả năng bay hơn 72km để tấn công mục tiêu di động, giúp giảm thời gian phi công phải đối mặt với nguy hiểm.

Với độ chính xác cao, khả năng linh hoạt và phạm vi tấn công xa, StormBreaker được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí chủ lực, mang lại lợi thế vượt trội cho Hải quân Mỹ trong các chiến dịch tác chiến hiện đại.