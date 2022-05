Bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 7 tung trailer với những pha hành động đỉnh cao

Sau thời gian dài trì hoãn quá trình sản xuất vì dịch Covid-19 , cuối cùng bom tấn Mission: Impossible 7, thương hiệu gắn liền với tên tuổi Tom Cruise cũng hoàn thành. Dù tới 14/7/2023 bộ phim mới ra rạp, nhưng ngay ngày 24/5, Paramount đã quyết định tung trailer đầu tiên của phim do gặp sự cố rò rỉ trên mạng trước đó.



Tuy nhiên tất cả những gì khán giả có thể nói sau khi xem trailer dài hơn 2 phút này là "đáng đồng tiền bát gạo" với những pha hành động đỉnh cao và điên rồ nhất kể từ khi loạt phim này ra mắt.

Bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 7 tung trailer đầu tiên.

Và dĩ nhiên tâm điểm mọi sự chú ý là những pha hành động nghẹt thở của chàng điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) mà truyền thông đưa tin dày đặc trước đó do tài tử sinh năm 1962 tự thực hiện tất cả pha hành động nguy hiểm.

Ngoài Hunt, nhiều gương mặt quen thuộc của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi cũng đã xuất hiện trong trailer như Rebecca Ferguson, Simon Pegg và Ving Rhames. Đặc biệt, Vanessa Kirby trở lại với vai diễn Góa phụ Trắng cô từng đảm nhận trong Mission: Impossible Fallout (2018) và Henry Czerny lần đầu tiên tái xuất với vai Kittridge kể từ Mission: Impossible (1999).

Cảnh hành động trong Nhiệm vụ bất khả thi 7.

Các gương mặt mới xuất hiện trong phần phim này gồm Hayley Atwell (Captain America: The First Avenger), Pom Klementieff, Shea Whigham (American Hustle), Cary Elwes (The Princess Bride) và Mark Gatiss (Sherlock).

Phim do Christopher McQuarrie - đạo diễn của hai phần phim gần nhất trong thương hiệu - ngồi ghế chỉ đạo. Đây là khúc mở màn của chuyến phiêu lưu kéo dài hai phần phim, với hậu truyện Mission: Impossible Dead Reckoning Part Two dự kiến ra mắt một năm sau đó.

