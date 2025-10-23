Bom tấn cổ trang Thuỷ Long Ngâm chính thức công chiếu tại Việt Nam

"Thủy Long Ngâm" là dự án thuộc thể loại cổ trang võ hiệp của đài Hồ Nam sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình. Kịch bản lấy bối cảnh sau khi tên đại ác ma Diệp Ma - Giáo chủ Cực Lạc Giáo bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các thế lực quái ác trên giang hồ không vì thế mà biến mất hoàn toàn.

Nhân vật nam chính Đường Lệ Từ (La Vân Hi đóng) là một cao thủ đã ở ẩn từ lâu. Thế nhưng, anh không tránh khỏi rắc rối khi bị cuốn vào tranh chấp giữa các bang phái. Anh buộc phải tái xuất để ngăn chặn âm mưu của một kẻ thủ ác vốn từng là sư huynh của mình.

"Thủy Long Ngâm" không chỉ kể bản anh hùng ca về sự trưởng thành và cứu rỗi của người thiếu niên, mà còn là một quá trình tu luyện tinh thần về tín niệm và đạo nghĩa.

Thủy Long Ngâm là bộ phim cổ trang có lượt đặt trước cao nhất Trung Quốc năm 2025, vượt qua hàng loạt bom tấn cùng thể loại.

Phim quy tụ dàn mỹ nam đình đám xứ Trung như: La Vân Hi, Lâm Duẫn, Trần Dao, Tiêu Thuận Nghiêu, Từ Chính Khê, Bao Thượng Ân hay Ngao Tử Dật. Phim được đầu tư khủng về phục trang, vũ khí, đến hàng trăm bối cảnh dựng mới hoàn toàn.

Phim gồm 40 tập đã được công bố lịch chiếu chính thức tại các nền tảng quốc tế, tập 1 phát sóng lúc 17 giờ ngày 24/10/2025 (tính theo giờ Việt Nam) và được chiếu song song tại nền tảng MangoPlus trong khuôn khổ hợp tác chiến lược cùng MangoTV.

Bên cạnh việc phát hành phim, MangoPlus cũng công bố fandom chính thức của "Thuỷ Long Ngâm" tại Việt Nam mang tên "Long Tộc". Đây sẽ là không gian kết nối cộng đồng người hâm mộ Việt - nơi khán giả cùng chia sẻ cảm xúc và lan toả tình yêu dành cho bộ phim cũng như dàn diễn viên trong phim.