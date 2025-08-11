Bom siêu nhiệt áp Thổ Nhĩ Kỳ mạnh gấp 3 lần vũ khí Nga và Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một loại bom nhiệt áp mới được gọi là GAZAP tại triển lãm quốc phòng quốc tế IDEF 2025. Theo báo cáo, loại bom này đã vượt qua mọi giai đoạn thử nghiệm và chứng nhận, khiến nó trở thành một sản phẩm sẵn sàng sử dụng chứ không phải nguyên mẫu.

Trọng lượng của GAZAP ở mức 2.000 pound (970 kg), tương đương với bom hàng không Mk 84 của Mỹ (cũng nặng 2.000 pound), nó cũng có thể được so sánh với bom FAB-1000 của Liên Xô/Nga, vốn cũng có cân nặng gần giống, thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Army Recognition.

Nhưng điều cần nói đến là mặc dù có trọng lượng tương đương, GAZAP sẽ mạnh hơn nhiều vì nó là bom nhiệt áp, trong khi cả hai loại bom Mk 84 và FAB-1000 vốn đã rất mạnh và có sức hủy diệt lớn.

Để dễ hiểu, hiện nay người Nga chủ yếu sử dụng FAB-500 với module UMPK, và khi bom nổ dù chỉ ở cự ly gần cũng gây ra rất nhiều vấn đề, còn FAB-1000 thì mạnh gấp đôi và do đó GAZAP sẽ khủng khiếp hơn nữa.

Bom nhiệt áp GAZAP do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất mạnh hơn hẳn Mk 84 của Mỹ và FAB-1000 của Liên Xô/Nga.

Thông thường loại vũ khí này phá hủy mục tiêu bằng hiệu ứng nhiệt áp chứ không phải mảnh đạn, nhưng GAZAP thì không, bởi ngoài sức công phá lớn hơn, nó còn có số lượng mảnh đạn lớn hơn đáng kể.

Cụ thể, bom sẽ rải trung bình 10,16 mảnh đạn trên diện tích 1 m2, cao hơn gấp 3 lần so với Mk 84 của Mỹ và thậm chí còn lớn hơn cả FAB-1000 của Liên Xô/Nga. Điều này cho phép phá hủy mục tiêu tốt hơn nhiều, ngay cả ở những khu vực trống trải và khoảng cách lớn.

Cũng có thông tin cho biết trong một lần thử nghiệm, GAZAP đã phủ kín một khu vực có đường kính 160 mét bằng đám mây mảnh vỡ, lửa và bụi. Trong khu vực này, có lẽ không ai có thể sống sót, ngay cả khi nằm trong hầm trú ẩn.

Thêm vào đó, do hiệu ứng nhiệt áp, quả bom tạo ra nhiệt lượng lên tới 3.000 độ C, cao hơn so với các loại bom tương tự.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có thể lắp đặt các bộ dụng cụ dẫn đường để hoán cải GAZAP từ bom rơi tự do sang bom "thông minh", chẳng hạn như JDAM hoặc GBU-24 Paveway III hay không. Tuy nhiên rất có thể khả năng này đã tồn tại, hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai gần.