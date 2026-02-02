Bom lượn KAB, bộ binh, UAV cảm tử - Nga tấn công khiến lính Ukraine thốt lên: Không thể chống đỡ

Tuyến phòng thủ mới của Ukraine

Tuyến phòng thủ mới ở Donbas "rạch" một đường lên lớp tuyết trắng ở vùng nông thôn phủ đầy tuyết trắng như vết thương. Nhiều hàng dây thép gai, bẫy chống bộ binh và hào chống tăng trải dài 120 mét khắp vùng đất. Cách đó vài chục mét, ẩn mình dưới hàng cây, là tuyến chiến hào và công sự ngầm thứ hai.

Được xây dựng ở vùng Dnipropetrovsk, hiện cách các vị trí tiền tuyến của Nga 35 km, đoạn phòng thủ này là một phần của mạng lưới phòng thủ nhiều lớp dày đặc đang mở rộng, kéo dài hàng trăm km, nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga về phía tây, hướng tới sông Dnipro.

Lớp phòng tuyến "răng rồng" của Ukraine. Ảnh: NYT

"Chúng ta sẽ phải đối mặt với 5 hoặc 10 năm chiến tranh nữa, cho đến khi người Nga tìm thấy một mục tiêu khác để tấn công", Oleksandr, phát ngôn viên báo chí của DSST, một trong hai binh chủng thuộc quân đoàn công binh Ukraine, cho biết.

Sau khi giành được thế chủ động vào năm 2024, lực lượng Nga đã tiến công với tốc độ trung bình từ 15 đến 70 mét mỗi ngày trong các cuộc tấn công nổi bật nhất, chậm hơn hầu hết các chiến dịch tấn công lớn trong bất kỳ cuộc chiến nào trong thế kỷ qua, một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, được công bố vào ngày 27/1 ghi nhận. Viện nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng lực lượng Nga đã giành được khoảng 1,5% lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm 2024.

"Không thể chống đỡ"

Tuy nhiên, lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) vẫn không thể ngăn chặn được bước tiến của họ.

"Người Nga đang sử dụng một phương pháp mà không có công sự nào có thể chống đỡ được", Đại tá Vyacheslav Volodin, người phát ngôn của Nhóm phía Nam thuộc lực lượng vũ trang, cho biết.

Trước khi phát động cuộc tấn công, không quân Nga sẽ phá hủy có hệ thống các vị trí của Ukraine [bằng cách sử dụng] bom lượn dẫn đường [được gọi trong tiếng Ukraina là KAB, đây là những quả bom cực mạnh, nặng từ nửa tấn đến 3 tấn].

Ukraine thiếu nhân lực và vật lực. Ảnh: Reuters

Máy bay không người lái hoàn thành công việc phá hủy bằng các cuộc tấn công chính xác, trong khi các nhóm bộ binh nhỏ thâm nhập phía sau chiến tuyến; sau đó là các cuộc tấn công được hỗ trợ bởi pháo binh và máy bay không người lái cảm tử, Đại tá Vyacheslav Volodin cho hay.

Do thiếu hệ thống phòng không tầm xa ở mặt trận, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) không thể ngăn chặn các vị trí phòng thủ kiên cố của mình bị suy yếu từ trên cao. Và với lực lượng bộ binh không đủ, việc "phong tỏa" các tuyến phòng thủ là điều không thể.

"Chúng tôi chỉ có 1/10 nguồn nhân lực và vật lực cần thiết để xây dựng các vị trí phòng thủ dự bị một cách bài bản", Oleksandr thừa nhận. Binh chủng công binh hiện đang phải trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến, lấp đầy các khoảng trống và ổn định mặt trận, như tình hình hiện tại ở các khu vực khó khăn nhất của Hulyaipole và Stepnohirsk (vùng Zaporizhzhia). Công việc này đã trở nên nguy hiểm không kém gì công việc của bộ binh.