Bội thực cảnh ân ái, phim có Lưu Diệc Phi bị yêu cầu dừng chiếu

Bộ phim Câu chuyện hoa hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính kể về cuộc đời của Hoàng Diệc Mai khi cô trải qua nhiều mối tình từ thời đại học tới khi kết hôn sinh con rồi ly hôn. Hiện tại, Hoàng Diệc Mai trong mối tình đầu cháy bỏng với Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh đóng). Có lẽ vì đây là mối tình đầu tiên nên nhân vật được xây dựng với hình ảnh cuồng nhiệt trong tình yêu, có thể hôn ở mọi nơi mọi lúc.

Theo 163 , trong 4 tập phim, hai nhân vật đã hôn 27 lần khiến người xem bị bội thực cảnh thân mật. "Vẫn biết nhân vật đang trong tình yêu nồng cháy nhưng hôn quá nhiều sẽ làm cho bộ phim trở nên dung tục". Không ít khán giả cho rằng phim không phù hợp để chiếu trên truyền hình và nên dừng phát sóng.

Đặc biệt, Trang Quốc Đống và Hoàng Diệc Mai thường xảy ra mâu thuẫn vì không hiểu nhau, không hy sinh vì đối phương. Trang Quốc Đống muốn sang Pháp làm việc, nhưng Hoàng Diệc Mai sợ yêu xa. Cả hai tranh cãi nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, Trang Quốc Đống lại lao vào cưỡng hôn Hoàng Diệc Mai. Nữ chính sau nụ hôn nóng bỏng thì tha thứ cho bạn trai và cả hai có cảnh giường chiếu. Mối quan hệ chỉ có ham muốn thể xác sẽ khó lâu dài.

Bội thực cảnh hôn và cảnh ân ái trong phim của Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, Hoàng Diệc Mai là sinh viên mới ra trường, hẹn hò lần đầu nhưng cô đã hành động quá phóng khoáng. Cô không chỉ nhanh chóng quan hệ thân xác với Trang Quốc Đống ngay sau khi vừa được tỏ tình, phim còn có không ít cảnh ám chỉ hai người sống chung như vợ chồng.



Hoàng Diệc Mai là tài nữ, lớn lên trong gia đình gia giáo, cha mẹ đều là giảng viên Thanh Hoa. Cô lại còn nhỏ tuổi, nhưng nhân vật quá thành thục trong tình yêu, cũng như mạnh mẽ khôn khéo trong công việc quá mức. Điều này cho thấy hành động của nhân vật mâu thuẫn với hình tượng được xây dựng lúc đầu.

"Xem xong tập 9, càng xem càng thấy khó chịu. Mỗi lần mâu thuẫn chỉ biết đi ngủ, bộ phim này là lịch sử đồi trụy của nhân vật nữ", "Phim có vẻ đề cao phụ nữ nhưng thực chất tình yêu và ham mê xác thịt của nữ chính đang thách thức đạo đức truyền thống". "Phim có vẻ đã đi quá xa so với thực tế. Bộ phim này đang muốn thể hiện điều gì. Khi phụ nữ bước vào độ tuổi nhất định, đặc biệt là độ tuổi kết hôn, tự do và trách nhiệm là trái ngược nhau. Tưởng chừng như đó là tình yêu tự do, nhưng thực ra đó là sự thiếu trách nhiệm với bản thân", trang 163 trích bình luận của khán giả.

Nữ chính vừa ra trường đã yêu đương thành thục khiến người xem khó nhập tâm vào nhân vật. Đồng thời gây tranh cãi đó là sự tự do hay là tính cách phóng đãng.

Bên cạnh đó, phim có nhiều tình tiết được đánh giá là lố, thiếu thực tế, cố tình tạo ra sự kiện kịch tính. Ví dụ chi tiết mọi người đàn ông đều mê muội nữ chính từ cái nhìn đầu tiên và sẵn sàng vứt bỏ tình cảm nhiều năm để theo đuổi cô. Trong đó có nam phụ Chu Sĩ Huy đã từ chối kết hôn với hôn thê để tỏ tình với Hoàng Diệc Mai. Mối tình đầu Trang Quốc Đống là tinh anh xã hội cũng mê muội nữ chính. Bạn học và sau này là chồng do Lâm Canh Tân đóng chỉ lướt qua nữ chính cũng đã si mê cô tới quên cả hành lý.

Những chi tiết này bị đánh giá là khoe mẽ, sáo rỗng. Bộ phim cũng xây dựng nữ chính là người luôn rực rỡ, tự tin, trong khi các nhân vật nữ khác lại tẻ nhạt, yếu đuối để làm nền cho cô.

Theo 163 , vì có quá nhiều cảnh thân mật mà Câu chuyện hoa hồng đang trở thành bộ phim không truyền tải năng lượng tích cực, chỉ tập trung vào những cảnh hôn vô nghĩa, cảnh nóng mơ hồ để lôi kéo khán giả.