Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trước đó sáng ngày 8/11, Công an xã Vũ Xá (huyện Lục Nam) nhận được tin báo có người nhảy từ trên cầu Cẩm Lý xuống sông Lục Nam. Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường cùng nhân dân cứu người.

Tại hiện trường, bà Vũ Thị Châm (trú thôn Dăm, xã Vũ Xá) cho biết, khi bà đang làm ruộng dưới gầm cầu Cẩm Lý thì thấy một người phụ nữ nhảy từ trên cầu xuống sông Lục Nam nên đã hô hoán kêu cứu. Lúc này, anh Nguyễn Đức Viễn (thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng) và anh Bùi Tá Đoàn (thôn Vũ Trù Đồn, Vũ Xá) đang ở bến cát gần cầu Cẩm Lý đã bơi ra giữa sông Lục Nam và cứu được người phụ nữ đưa vào bờ an toàn.

Vị trí bà T nhảy cầu Cẩm Lý.

Công an xã Vũ Xá đã động viên, trấn an tư tưởng, tinh thần người phụ nữ nhảy cầu và được biết người phụ nữ trên là bà N.T.T (ở thôn Triệu, Đan Hội). Sau khi bà T lấy lại bình tĩnh, Cơ quan Công an đã liên hệ người nhà bà T đến đón bà.

Anh Nguyễn Văn Chính là em trai ruột bà T cho hay, bà T bị thần kinh từ năm 2020, chồng bà đã qua đời, bà có 2 người con (1 gái đã lấy chồng, 1 trai đi làm xa).