Boeing đẩy nhanh cung cấp máy bay B737MAX cho các hãng hàng không Việt Nam

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa làm việc với ông Michael Nguyen, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Công ty Boeing, về các kế hoạch và hoạt động hợp tác trong năm 2025. Bên cạnh ông Michael Nguyen, đoàn đại diện của Boeing còn có ông Dino Ngo - Kỹ sư cao cấp về các Quy định đảm bảo an toàn.

Cục trưởng Uông Việt Dũng (giữa) và lãnh đạo các phòng Tiêu chuẩn An toàn bay và Pháp chế - Hợp tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Boeing.

Ông Michael Nguyen nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Cục Hàng không Việt Nam và Công ty Boeing khi năm 2025 đánh dấu 30 năm Boeing có mặt tại Việt Nam.

Ngành hàng không Việt Nam bắt đầu khai thác máy bay Boeing vào năm 1995 khi Vietnam Airlines thuê 3 chiếc Boeing 767-300ER.

Trải qua hơn 25 năm, ngành hàng không Việt Nam đã khai thác các máy bay Boeing 737-400, Boeing 767, Boeing 777-200ER, Boeing 787-9 và Boeing 787-10 đảm bảo tuyệt đối an toàn. Hiện nay Vietnam Airlines đang khai thác 17 máy bay Boeing 787.

Hiện nay, giữa Boeing và các hãng hàng không của Việt Nam đã có thỏa thuận (MOU) về việc mua máy bay Boeing 737 MAX. Cụ thể Vietjet đã có thỏa thuận mua 200 máy bay B737MAX (dự kiến bàn giao từ tháng 7-2025) và Vietnam Airlines đang trong quá trình thảo luận mua 50 máy bay 737MAX.

Cục Hàng không mong muốn Boeing đẩy nhanh tiến độ cung cấp máy bay để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển đội bay của các hãng hàng không Việt Nam trong thời gian tới. Việc này không chỉ giúp các hãng hàng không nâng cao năng lực khai thác mà còn góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng không Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngành hàng không Việt Nam cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cục Hàng không tin rằng Boeing có thể đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được những mục tiêu phát triển này tại các lĩnh vực then chốt như: Huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (Boeing tiếp tục hỗ trợ huấn luyện và đào tạo đội ngũ phi công, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và các chuyên gia hàng không có trình độ chuyên môn cao, nguồn lực giám sát an toàn của nhà chức trách hàng không); từng bước làm chủ khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp hàng không; chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, khai thác và bảo dưỡng máy bay với mong muốn Việt Nam có thể từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp hàng không và phát triển được năng lực tự chủ trong một số lĩnh vực nhất định trong công nghiệp hàng không; phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa hàng không (MRO) tại Việt Nam (đây là một lĩnh vực có tiềm năng rất lớn và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam); phát triển hạ tầng, chuyển đổi số trong hoạt động hàng không tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao công tác đảm bảo an toàn hàng không tại Việt Nam…

Ông Michael Nguyen khẳng định Boeing cam kết hỗ trợ ngành hàng không Việt Nam thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác với Cục. Phía Boeing cũng mong muốn lắng nghe thêm về các yêu cầu và kỳ vọng của Cục để tiếp tục cải thiện và đáp ứng tốt hơn vai trò của mình trong việc hỗ trợ các hãng hàng không trong khu vực.

Thời gian qua, đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam sụt giảm do ảnh hưởng của COVID-19 và lệnh triệu hồi máy bay để kiểm tra của nhà sản xuất. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, tính cả 15 chiếc máy bay thuê bổ sung, tổng số máy bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác là 212 chiếc.