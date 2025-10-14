Body nóng bỏng của Á hậu bị bắt gặp bên doanh nhân Đức Phạm

Trước khi đoạt ngôi vị Á hậu của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, Vũ Thúy Quỳnh là người mẫu ảnh nổi tiếng. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi như Siêu mẫu Việt Nam, The New Mentor... Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng, Á hậu sinh năm 1998 nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen.

Mới đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gây xôn xao khi liên tục bị bắt gặp thân thiết bên doanh nhân Đức Phạm. Trên sân pickleball, cặp đôi đứng sát cạnh nhau và trò chuyện thân thiết. Tại đêm Chung kết cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2025, người đẹp 9x và nam doanh nhân còn cùng nhau ra về trên xế hộp sang trọng đắt đỏ.

Vũ Thúy Quỳnh đăng quang Á hậu cuộc thi Miss Universe 2024

Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1998 liên tục bị bắt gặp bên doanh nhân Đức Phạm

Cả hai còn cùng ra về chung trên chiếc xe ô tô đắt đỏ sau sự kiện

Vũ Thúy Quỳnh sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt 90-63-96cm. Để có được đường cong chữ S, người đẹp sinh năm 1998 đã chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao đều đặn.

"Tôi đã bắt đầu đến với gym từ năm nhất đại học, khi còn là sinh viên Học viện Hành chính. Vốn là người rất thích hoạt động thể thao nâng cao sức khoẻ nhưng thời gian không có nhiều để tham gia các môn thể thao khác nên tôi lựa chọn tập gym", cô cho hay.

Vóc dáng nóng bỏng của mỹ nhân sinh năm 1998 khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe hình ảnh sexy quyến rũ

Vũ Thúy Quỳnh đã tập gym từ khi còn là sinh viên năm nhất

Ít ai biết, Vũ Thúy Quỳnh từng có thời điểm gầy gò chỉ nặng khoảng 39, 40kg. "Ai đã từng có số cân nặng này mới hiểu được cảm giác tự ti ra sao, gương mặt hốc hác, đôi chân như chỉ là da bọc xương.

Tôi không phải tự nhiên có được một vóc dáng cũng như sức khỏe tốt như bây giờ. Đó là cả một quá trình không ngừng cố gắng để thay đổi bản thân, là rất nhiều mồ hôi cả nước mắt, cả những giây phút nghĩ rằng bỏ cuộc vì đau quá, vì không muốn ăn nhưng phải ăn để có được cơ thể hiện tại. Có thể mọi người nói rằng, tôi không có gì thay đổi, nhưng với tôi đó là sự thay đổi từng ngày", người đẹp 9x chia sẻ.

Mỹ nhân sinh năm 1998 từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018; đoạt giải Người đẹp Ảnh, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022; Top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023...

Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn hẹn hò Chị đẹp Hà Kino. Cả hai bị bắt gặp có nhiều cử chỉ tình cảm từ Chung kết The New Mentor 2023. Tuy nhiên vài tháng qua, cặp đôi này không còn nhắc tên nhau trên mạng xã hội.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Thúy Quỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn trước thắc mắc của khán giả về Hà Kino. Cụ thể, Á quân 3 The New Mentor cho biết: "Hà là thầy dạy catwalk của tôi, là một người tôi yêu quý, giúp đỡ tôi nhiều thứ. Hà rất quan tâm, lo lắng cho tôi, điều gì tôi cũng chia sẻ với Hà. Tôi muốn cảm ơn Hà vì đã luôn động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thi The New Mentor".