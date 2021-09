Bóc trần vỏ bọc của tên tội phạm ma túy

6 tháng ròng đi tìm sự thật về "ông cán bộ Mặt trận Tổ quốc"

Những năm gần đây tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới giữa Sơn La và Lào vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, trên tuyến Sông Mã – Hủa Phăn (CHDCND Lào) nhiều đối tượng vẫn lén lút hoạt động. Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Sơn La, huyện Sông Mã trở thành một vị trí đắc địa cho việc vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Thượng tá Cầm Sơn La - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La.

Các đối tượng thường xuyên sử dụng các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở hòng qua mắt anh em trinh sát. Trước tình hình trên, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Sơn La luôn căng mình trong trận chiến, không quản khó khăn, gian khổ và hiểm nguy nhằm chặt đứt “chuỗi cung ứng” của cơn lốc ma túy.

Đối tượng đấu tranh lần này đặc biệt hơn những lần khác. Là cán bộ Mặt trận Tổ quốc bản Tà Hốc, nhưng đối tượng Giàng Bả Dế lại trượt dài trong cơn lốc của “cái chết trắng”. Với lòng tham và ham muốn giàu sang mà không cần phải lao động nhiều, Dế đã chọn cho mình một lối đi khác người. Dưới vỏ bọc là một cán bộ của bản, Dế đã trở thành một “tổng đại lý” ma túy trên địa bàn huyện Sông Mã.

Phải mất khá nhiều thời gian lực lượng trinh sát mới có thể xác minh được cụ thể, ngọn ngành về nhân thân lai lịch của Dế. Bởi nhân thân lai lịch của hắn khá phức tạp, ít thông tin và cách mà hắn che giấu hành vi hoạt động quá kín kẽ, không có nhiều người biết.

Còn với bà con lối xóm, Dế lại là một người được nhiều người quý mến, không gây mất lòng ai, lại có một cuộc sống khá trầm lặng, do vậy di biến động của hắn chẳng mấy ai để ý.

Đối tượng Giàng Bả Dế cùng tang vật.

Qua nắm tình hình cùng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin Dế có một người vợ mang quốc tịch Lào, anh em nhà vợ cũng sinh sống ở khu vực giáp biên Việt Nam - Lào; thời gian trước thường xuyên đi lại qua biên giới.

Do vậy để có thể bóc trần thủ đoạn của hắn, các mũi trinh sát phải mất nhiều thời gian, tập trung cao độ, theo dõi nhất cử nhất động của tên này, đi đâu, làm gì và với ai, từ đó mới có thể nắm rõ được hoạt động của đối tượng.

Khi hỏi về quá trình đấu tranh với đối tượng Dế, Thượng tá Cầm Sơn La – Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ: “Đây là một đối tượng khá phức tạp, hoạt động kín kẽ, vỏ bọc ngụy trang tinh vi; do vậy lực lượng trinh sát mất khá nhiều thời gian để có thể giải được bài toán làm sao để vạch trần bộ mặt của hắn”.

Một trong những trinh sát được giao nhiệm vụ theo dõi những di biến động của đối tượng Dế ngay từ những ngày đầu tiên chia sẻ: “Đối tượng thường liên lạc với đồng bọn phía bên kia biên giới bằng điện thoại di động, lại thường thay đổi sim điện thoại nên rất khó khăn trong theo dõi, nắm bắt thông tin, di biến động.

Đồng thời việc vận chuyển “hàng” của đối tượng này thì vô cùng “linh hoạt”, y không dùng một chiếc xe duy nhất mà mỗi lần đi thì lại sử dụng một chiếc xe khác để đánh lừa, cung đường đi lại của đối tượng Dế cũng được thay đổi liên tục, nên rất vất vả cho anh em làm công tác trinh sát”….

Chẳng ai có thể nghĩ rằng một người với gương mặt hiền lành, thư sinh như anh lại có thể lăn lộn trong rừng bám theo đối tượng tới nửa năm trời.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy họp bàn chiến thuật đấu tranh với tội phạm ma túy.

Lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã 2 lần phát hiện đối tượng đang giao dịch với các đối tượng ở bên kia biên giới, khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Lào, trang bị vũ khí nóng. Để đảm bảo an toàn về tính mạng cho cả đối tượng và lực lượng của ta; các mũi trinh sát đã quyết định chưa tấn công, chờ thời cơ đến sẽ “cất một mẻ”.

Đối tượng Giàng Bả Dế tại cơ quan điều tra.

Tên cáo già sa lưới

Đến đầu tháng 8-2021, sau gần 6 tháng theo sát di biến động của đối tượng cùng với những kết quả thu thập được, Cơ quan công an xác định chắc chắn đối tượng Dế có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Sơn La quyết định xác lập Chuyên án đấu tranh với đối tượng Giàng Bả Dế.

Để bắt được đối tượng, Ban Chuyên án đã họp bàn và đi đến thống nhất kế hoạch đánh án tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, trong đó bố trí các mũi trinh sát chốt chặn, mật phục dọc các tuyến, hướng mà các đối tượng vận chuyển ma túy có thể đi qua.

Kế hoạch đánh án được tính toán kỹ càng, ngay sau khi Ban chuyên án họp bàn, các tổ được tung xuống địa bàn thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu bảo đảm bí mật đến phút chót.

Sau hơn 2 ngày ròng án binh bất động, rạng sáng 26-8, đối tượng Dế bắt đầu rời khỏi nhà để đến khu vực giao dịch, lúc này các mũi trinh sát bắt đầu tỏa ra các hướng theo dõi từng di biến động của hắn. Vì là người bản địa, do vậy Dế rất thông thạo đường sá đi lại ở đây, mọi ngóc ngách hắn đều nghiên cứu kỹ, không để xảy ra sai sót.

Tuy nhiên dù có kín kẽ, kỹ càng đến đâu thì gã cũng không thoát được lưới pháp luật. Đến khoảng 8 giờ, Dế đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Sơn La phối hợp với Công an huyện Sông Mã, lực lượng Hải quan và Công an xã Nà Nghịu tóm gọn.

Đây là một trong những tên tội phạm mà các trinh sát ma túy đánh giá là “tinh quái” bởi đã tự tạo cho mình một vỏ bọc rất kỹ càng, lại có một lịch trình hoạt động khá phức tạp.

Để phá thành công một chuyên án nơi biên giới, các trinh sát chống tội phạm ma túy phải nhiều ngày đêm lặn lội giữa rừng sâu, trong mưa gió.

Tại cơ quan điều tra đối tượng Dế thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Dế khai, bản thân nghiên cứu rất nhiều về việc buôn bán ma túy, đúc kết kinh nghiệm từ một số “đồng nghiệp” khác.

Hắn thừa nhận mua số hàng trên của một người đàn ông dân tộc Mông không rõ tên tuổi, vận chuyển 9 bánh heroin từ bản Cát, xã Mường Hung, huyện Sông Mã đến khu vực UBND xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, sau đó sẽ được trả tiền công là 5 triệu đồng. Đến khu vực UBND xã Nà Nghịu thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Thượng tá Phạm Văn Đạo, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: “Đây là chiến công xuất sắc của Ban chuyên án, thể hiện sự tập trung chỉ huy, chỉ đạo, sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng đánh án”.

Chuyên án kết thúc thắng lợi với 9 bánh heroin tang vật, song Công an tỉnh Sơn La cho biết, nhiệm vụ của Ban chuyên án vẫn chưa kết thúc. Các anh sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, quyết tâm bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây.

Thượng tá Cầm Sơn La – Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẳng định: "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi đó là làm thế nào để quét mạnh, quét sạch các đối tượng ma túy ra khỏi địa bàn, để bản làng bình yên, không còn “cái chết trắng”.

Tính đến ngày 5-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 30 vụ, 51 đối tượng phạm tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó thu giữ 9.734 gram heroin, 29 bánh heroin, 127 650 viên ma túy tổng hợp, 181 gram thuốc phiện, 8,422 kg ma túy đá.

Những chiến công của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La một lần nữa góp phần tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc, tin cậy của chính quyền và nhân dân vùng biên trong việc đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi đời sống nhân dân rẻo cao Tây Bắc.