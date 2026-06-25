Bóc trần hôn nhân của Won Bin - Lee Na Young, nhà gái "mất tích" theo chồng hóa ra đều có lý do

Đã rất lâu rồi khán giả mới được nghe chuyện xoay quanh hôn nhân của Won Bin - Lee Na Young.

Suốt hơn một thập kỷ qua, cặp đôi vàng của giới giải trí Hàn Quốc là Won Bin và Lee Na Young gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Trong khi nhiều ngôi sao không ngừng xuất hiện trên truyền hình, mạng xã hội hay các sự kiện thương mại, vợ chồng Won Bin lại chọn cuộc sống kín tiếng đến mức khiến công chúng không khỏi tò mò. Trong đó, Lee Na Young đã chọn từ bỏ ánh hào quang của sao hạng A, chấp nhận sống ẩn dật với Won Bin.

Mới đây, truyền thông Hàn đã đăng tải bài viết hé lộ cuộc sống của Lee Na Young sau khi cưới Won Bin. Câu chuyện này đã khiến dư luận hiểu vì sao nữ diễn viên hàng đầu lại chấp nhận hy sinh sự nghiệp đỉnh cao của mình vì chồng.

Một phần cuộc sống hôn nhân của Won Bin - Lee Na Young vừa được hé lộ. Ảnh: X.

Theo đó, vào năm 2015, khi Lee Na Young hạ sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên đã không lựa chọn những trung tâm chăm sóc sau sinh xa hoa cao cấp để ở cữ như nhiều ngôi sao khác. Thay vào đó, cô đã ẵm con về Jeongseon - quê hương của Won Bin. Nơi Lee Na Young ở cữ không phải một căn nhà bình thường. Đó là biệt thự được Won Bin xây tặng bố mẹ từ nhiều năm trước, do kiến trúc sư nổi tiếng Kwak Hee Soo thiết kế. Công trình này từng giành giải thưởng lớn tại Korean Architecture Culture Awards, nhờ thiết kế hài hòa với thiên nhiên và không gian sống lý tưởng.

Tuy nhiên, không phải giá trị của căn nhà, điều khiến công chúng trầm trồ chính là cách gia đình Won Bin đối xử với con dâu. Theo nguồn tin thân cận với cặp sao, bố mẹ chồng đã chủ động nhường lại toàn bộ căn nhà mới của mình cho Lee Na Young nghỉ ngơi sau sinh. Cả hai chấp nhận chuyển ra ngoài, sống tạm trong một ngôi nhà cổ gần đó để đảm bảo con dâu và cháu nội có được sự riêng tư tuyệt đối. Sống trong căn biệt thự của bố mẹ chồng, Lee Na Young không cần bước chân ra khỏi cổng, vẫn có thể tận hưởng bầu không khí trong lành của Jeongseon từ khu vườn tầng hai được thiết kế kín đáo, hoàn toàn không bị người bên ngoài dòm ngó.

Trong khoảng thời gian Lee Na Young hồi phục sức khỏe, bố mẹ Won Bin gần như trở thành những người chăm sóc tận tụy nhất. Mỗi sáng, họ đều âm thầm ghé qua, tự tay nấu canh rong biển - món ăn truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc sau sinh - mang đến cho con dâu bồi bổ. Không chỉ vậy, những công việc sinh hoạt hằng ngày mà vợ chồng Won Bin chưa kịp làm, từ việc dọn dẹp nhà cửa đến phân loại rác tái chế, cũng được bố mẹ nam diễn viên hỗ trợ chu đáo. Nhờ sự quan tâm ấy, Lee Na Young có thể dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc em bé và phục hồi sau sinh mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Bố mẹ chồng nhường cả căn nhà ở quê cho Lee Na Young để cô ở cữ. Họ còn nấu canh rong biển cho con dâu bồi bổ mỗi ngày, đồng thời giúp vợ chồng con trai dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: X.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ ngưỡng mộ, cho rằng Lee Na Young kiếp trước ắt hẳn đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới cưới được Won Bin và có bố mẹ chồng "trong mơ". Với cuộc sống hôn nhân sướng như tiên, được chồng yêu và nhà chồng chiều thế này, đã phần nào lý giải được vì sao nữ diễn viên nổi tiếng lại chọn "ở ẩn" theo ông xã tài tử. Thay vì chạy theo hào quang hay những cuộc đua danh tiếng, Lee Na Young dường như đã lựa chọn một cuộc sống bình yên hơn bên người chồng đáng tin cậy và con trai.

Lee Na Young có cuộc sống trong mơ sau khi cưới Won Bin. Cô được chồng, bố mẹ chồng yêu thương hết mực. Ảnh: X.

Won Bin - Lee Na Young công khai hẹn hò từ tháng 7/2013. Họ tổ chức đám cưới giản dị, chỉ mời 50 khách tại quê nhà của nam diễn viên vào tháng 6/2015. Trong suốt quá trình hẹn hò và kết hôn chỉ vài tấm ảnh đôi của Won Bin - Lee Na Young được hé lộ, gồm ảnh cưới và ảnh chụp lúc họ hẹn hò ở 1 nhà hàng vào năm 2011. Đến nay, cặp vợ chồng quyền lực đã có 1 cậu con trai. Tuy nhiên, Won Bin - Lee Na Young luôn giữ kín hình ảnh con với công chúng dù netizen nhiều lần bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của thiên thần nhí nhà đại nam thần và đại mỹ nữ của showbiz Hàn.

Là tài tử và minh tinh hàng đầu, sở hữu khối tài sản khủng nhưng Won Bin - Lee Na Young lại tổ chức 1 đám cưới hết sức đơn giản, kín đáo. Ảnh: Sina.

Won Bin đã dừng đóng phim gần 16 năm. Anh thi thoảng mới xuất hiện để quay quảng cáo. Dù vậy, tài tử này vẫn giữ được sức nóng khó tin, thậm chí còn đắt show quảng cáo và kiếm bộn tiền. Theo thống kê của trang EN Seoul, Won Bin đã tham gia khoảng 40 quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong gần chục năm không đóng phim và đến giờ vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của 1 ngôi sao quảng cáo ăn khách tại Hàn Quốc.

Sau nhiều năm ở ẩn, Won Bin vẫn là nam thần "đắt giá" của showbiz Hàn. Ảnh: X.

Lee Na Young là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc ghi dấu với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ruler of Your own World World, Someone Special, Maundy Thursday... Người đẹp sinh năm 1979 ghi điểm với nhan sắc vừa mang vẻ trong sáng, thánh thiện nhưng vẫn không kém phần sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn vạn người mê.

Lee Na Young từng là mỹ nhân nức tiếng xứ Hàn một thời. Ảnh: ELLE, X.

Nguồn: KoreaBoo