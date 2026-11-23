LĐBĐ châu Á đã chốt thời điểm bốc thăm giải châu lục.

LĐBĐ châu Á đã công bố thời điểm bốc thăm giải U17 nữ châu Á 2027 là ngày 22/12/2026. 12 đội tuyển tham dự được chia vào 4 nhóm hạt giống, từ đó bốc thăm vào 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng với 2 đội: Philippines và Ấn Độ.

U17 nữ Việt Nam giành vé tham dự giải U17 nữ châu Á 2027 sau khi đứng đầu bảng D vòng loại

U17 nữ Thái Lan là đội Đông Nam Á có nhóm hạt giống tốt nhất. Đội bóng xứ Chùa Vàng nằm ở nhóm 2 cùng các đội Australia và Hàn Quốc. Nhóm 1 có 3 đội: Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Nhóm 4 gồm các đội Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar và Indonesia.

Chi tiết các nhóm hạt giống: Nhóm 1: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên Nhóm 2: Thái Lan, Australia, Hàn Quốc Nhóm 3: Việt Nam, Philippines, Ấn Độ Nhóm 4: Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar, Indonesia

Với nhóm hạt giống như trên, U17 nữ Việt Nam đối mặt với nguy cơ rơi vào bảng đấu khó với 2 đối thủ thuộc top 5 châu Á. Khi ấy, cơ hội tiến xa tại giải đấu sẽ giảm đi đáng kể. Trong khi đó, U17 Thái Lan gặp thuận lợi khi tránh được 2 đối thủ mạnh là Australia và Hàn Quốc.

Giải U17 nữ châu Á 2027 cũng đồng thời là vòng loại U17 World Cup nữ 2027. 4 đội đạt thành tích cao nhất giải sẽ giành vé đến World Cup. Trong quá khứ, U17 nữ Việt Nam mới 2 lần dự giải châu Á và thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết năm 2026.