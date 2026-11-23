U17 Việt Nam trước trận cầu then chốt gặp New Zealand: Bài học tỉnh táo từ HLV Cristiano Roland.

Hướng tới cuộc đối đầu mang tính chất quyết định tại vòng bảng U17 World Cup ở Qatar, đội tuyển U17 Việt Nam đang có tinh thần tập trung cao độ.

Sau màn ra quân đầy quả cảm dù để thua sát nút 2-3 trước á quân châu Âu U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Brazil lập tức yêu cầu các học trò gác lại sự hưng phấn để giữ sự tỉnh táo và khiêm tốn trước thử thách mang tên U17 New Zealand.

Trong buổi tập chuẩn cuối chuẩn bị cho trận gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, ban huấn luyện U17 Việt Nam đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật để mổ xẻ những tình huống dẫn đến bàn thua ở trận gặp Bỉ, đồng thời rà soát phương án phòng ngự, tổ chức tấn công và cải thiện hiệu quả dứt điểm. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững tâm lý cho các cầu thủ trẻ, HLV Cristiano Roland chia sẻ: “Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 VN sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”.

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt lưu ý toàn đội không được phép chủ quan sau những lời động viên dành cho hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Ông thẳng thắn nhắc nhở: “Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”.

HLv Roland nhắc nhở U17 Việt Nam tập trung (Ảnh: VFF)

Bên cạnh công tác chuyên môn, HLV Cristiano Roland cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của khán giả quê nhà cũng như các cổ động viên trực tiếp tiếp lửa trên khán đài tại Qatar: “Sự quan tâm của khán giả ở VN cũng như cổ vũ trực tiếp trên sân của khán giả ở Qatar là sự tiếp sức quý giá, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng tôi làm việc và các em thi đấu khát khao hơn nữa. Đó là động lực để các cầu thủ chiến đấu mạnh hơn và cũng là mục tiêu của ban huấn luyện, để khán giả cảm thấy tự hào khi đội ra sân trước New Zealand”.

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, cuộc chạm trán với U17 New Zealand – đội bóng vừa để thua 0-3 trước U.17 Mali được xem là cơ hội thực tế nhất để U17 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp cùng những nhắc nhở kịp thời về mặt tâm lý từ HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để cụ thể hóa màn trình diễn tích cực ở trận mở màn thành điểm số đầu tiên, mở rộng cánh cửa giành vé vào vòng trong tại sân chơi thế giới.