Bốc thăm giải Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam vào bảng đấu khó, Thái Lan hưởng quyền ưu tiên

Lễ bốc thăm giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026 đã diễn ra vào ngày 19/1. Giải đấu có 7 đội tham dự. Các đội được chia vào 2 bảng, 1 bảng 3 đội và 1 bảng 4 đội. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam là ĐKVĐ giải đấu nên được xếp vào nhóm hạt giống số một cùng với Thái Lan.

Với tư cách là chủ nhà, đội tuyển futsal nữ Thái Lan được ưu tiên xếp vào bảng A với 3 đội. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với 4 đội.

Kết quả bốc thăm đưa 3 đội Philippines, Myanmar và Australia vào cùng bảng đấu với tuyển Việt Nam. Giới chuyên môn đánh giá đây là bảng đấu khó lường dành cho đoàn quân áo đỏ. Tại SEA Games 33 vừa qua, tuyển Việt Nam phải rất vất vả mới giành chiến thắng 1-0 trước Philippines và 4-2 trước Myanmar. Trong khi đó, tuyển Australia vẫn còn là một ẩn số. Ở bảng A, tuyển Thái Lan so tài với Indonesia và Malaysia.

2 bảng đấu của giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026, 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.

Giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra từ 23/2 đến 28/2/2026 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Đây là lần thứ hai giải đấu được tổ chức. Năm 2024, tuyển Việt Nam giành chức vô địch nhờ chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết.