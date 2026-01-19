Tin vào Li Hao và loạt đá 11m, U23 Trung Quốc sẽ trả giá bởi “quân bài ẩn” của HLV Kim Sang-sik?

Màn trình diễn ngoạn mục của thủ môn Li Hao góp phần quan trọng vào những chiến thắng của U23 Trung Quốc. Chỉ tính riêng trong trận thắng U23 Uzbekistan, Li Hao đã có 8 pha cứu thua. Ở loạt đá luân lưu 11m, thủ thành cao 1m87 còn cản phá thành công một quả đá của đối phương.

Giới chuyên môn nhận định, khi đối đầu U23 Việt Nam tại vòng bán kết U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể tái hiện thế trận phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng kéo trận đấu đến loạt “đấu súng”.

Thủ môn Li Hao đang có phong độ cao

Tuy nhiên, nếu như đội bạn có Li Hao, trong tay HLV Kim Sang-sik cũng sở hữu một nhân vật không hề kém cạnh khi đối mặt với những quả penalty: Thủ môn Trần Trung Kiên.

Từ đầu giải U23 châu Á 2026, Trung Kiên chưa phải đối mặt với quả 11m nào. Nhưng “người gác đền” thuộc biên chế CLB HAGL có thành tích cản phá penalty rất ấn tượng trong màu áo CLB.

Mùa giải 2024, Trung Kiên cùng U21 HAGL vô địch giải U21 Quốc gia với 3 chiến thắng liên tiếp ở các vòng tứ kết, bán kết và trận chung kết trên chấm 11m. Tại trận tứ kết gặp U21 Hà Nội, Trung Kiên cản được tới 4 quả đá luân lưu của đội bạn và còn tự mình thực hiện thành công.

Tới vòng bán kết, Trung Kiên cũng có 1 tình huống cản phá xuất sắc giúp U21 HAGL vượt qua U21 Quảng Nam. Ở trận chung kết, thủ thành cao 1m91 tiếp tục có thêm 2 lần chiến thắng trên chấm 11m, giúp U21 HAGL thắng U21 PVF và lên ngôi vô địch.

Thủ môn Trung Kiên rất bản lĩnh khi đối đầu với những quả 11m

Trong màu áo đội một, Trung Kiên cũng từng tỏa sáng giúp HAGL thắng CLB Trường Tươi Đồng Nai tại Cúp Quốc gia mùa 2024/25. Trận đấu đó, thủ thành 22 tuổi được tung vào sân ở phút cuối chỉ để bắt penalty và anh đã cản được 2 quả đá của Tấn Sinh và Hồ Tuấn Tài.

Với Trung Kiên trong khung thành, rõ ràng U23 Việt Nam cũng có thể tự tin trong trường hợp trận đấu bước vào loạt đá luân lưu 11m. Một điểm tựa khác từ lịch sử, U23 Việt Nam sở hữu thành tích 100% chiến thắng trong các loạt “đấu súng” tại giải U23 châu Á (thắng U23 Iraq và U23 Qatar đều tại giải năm 2018).

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



