U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt khó khăn lớn nếu muốn trở lại với U17 World Cup.

Tại U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam để lại những dấu ấn đậm nét. Đoàn quân áo đỏ không chỉ giành được điểm số lịch sử mà còn ghi được tới 5 bàn thắng và khiến những đối thủ mạnh như U17 Bỉ hay U17 New Zealand phải bất ngờ.

Mục tiêu U17 Việt Nam hướng tới trong năm 2027 là tiếp tục góp mặt tại World Cup. Để làm được điều này, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ cần vượt qua vòng bảng giải U17 châu Á 2027 (dự kiến diễn ra tháng 5/2027). Hiện tại, danh sách 16 đội dự giải đã được xác định. U17 Việt Nam có suất tham dự mà không cần thi đấu vòng loại nhờ việc đã góp mặt tại U17 World Cup 2026.

HLV Cristiano Roland đã làm việc với 2 lứa U17 Việt Nam liên tiếp, liệu ông sẽ có lần thứ 3 dẫn dắt U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á?

Tuy nhiên, dù đã làm được nhiều điều tại World Cup, U17 Việt Nam vẫn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi trở lại với giải châu Á. Trở ngại đầu tiên có thể đến ngay từ việc bốc thăm vòng bảng giải U17 châu Á 2027.

Nếu không có gì thay đổi, LĐBĐ châu Á sẽ tiếp tục sử dụng cách phân nhóm hạt giống dựa theo thành tích ở 3 giải đấu gần nhất. Theo cách phân định này, U17 Việt Nam khó cạnh tranh với những đội tuyển thuộc tốp đầu như Uzbekistan, Australia, Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Ngay cả cuộc đua vào nhóm hạt giống số 2 cũng rất khó khăn. U17 Tajikistan chắc chắn có vị trí tốt hơn U17 Việt Nam nhờ lọt vào tứ kết 2 giải đấu gần nhất. U17 Yemen cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Đội bóng Tây Á dù không giành vé đến U17 World Cup 2026 nhưng lại duy trì thành tích tương đối đều đặn qua các năm.

Nếu chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3, U17 Việt Nam nhiều khả năng phải rơi vào bảng đấu khó. Con đường giành vé đến với U17 World Cup 2027 từ đó cũng trở nên chông gai hơn.

Dù vậy, một thông tin thú vị là trong cả 2 lần lọt vào tứ kết giải U17 châu Á trước đây (không tính năm 2000 đóng vai trò chủ nhà), U17 Việt Nam đều khởi đầu với một vị trí trong nhóm hạt giống số 3. Điều quan trọng nhất là một quá trình chuẩn bị bài bản và kỹ càng để lứa U17 tiếp theo sẵn sàng cho sân chơi châu lục.

Danh sách 16 đội tham dự VCK U17 châu Á 2027: Uzbeskitan (chủ nhà), Việt Nam, Australia, Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tajikistan, Yemen, Indonesia, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Ấn Độ, Qatar. 8 đội tuyển vượt qua vòng bảng sẽ giành vé dự U17 World Cup 2027. Trong trường hợp U17 Qatar - chủ nhà U17 World Cup 2027 - vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba xuất sắc nhất vòng bảng sẽ được trao tấm vé thứ 8.



