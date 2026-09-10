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Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam cùng bảng với đội top 6 thế giới

KDH
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Bảng đấu không hề dễ dàng chờ đón tuyển Việt Nam.

Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup bóng đá bãi biển 2026 vừa được tổ chức. Lá thăm đưa đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam vào bảng B cùng các đối thủ Iran, Lebanon và Afghanistan.

Iran là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Asian Cup bóng đá bãi biển với 4 chức vô địch. Trên BXH bóng đá bãi biển thế giới, Iran đang xếp hạng 6. Họ cũng đang là ĐKVĐ Asian Cup bóng đá bãi biển và đăng quang tới 3/4 giải đấu gần nhất. Cả 2 đội Lebanon (hạng 50 thế giới) và Afghanistan (hạng 70) đều sở hữu cao hơn tuyển Việt Nam (hạng 73).

Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam cùng bảng với đội top 6 thế giới - Ảnh 1.

3 bảng đấu vòng bảng Asian Cup bóng đá bãi biển 2026

Asian Cup bóng đá bãi biển 2026 có 12 đội tham dự, chia làm 3 bảng đấu. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất giành quyền vào tứ kết. Trong lịch sử tham dự giải, tuyển Việt Nam chưa từng vượt qua vòng bảng. Sẽ không dễ dàng để đoàn quân áo đỏ phá được "cái dớp" này ở giải đấu năm nay.

Asian Cup bóng đá bãi biển 2026 diễn ra tại Thái Lan từ 18/11 đến 28/11/2026.

Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam cùng bảng với đội top 6 thế giới - Ảnh 2.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam chưa từng vượt qua vòng bảng giải châu Á

Chốt lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026
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