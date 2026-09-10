Chốt lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Sau khi chốt danh sách các đội tuyển ngoài khu vực Đông Nam Á tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, FIFA cũng đã công bố lịch thi đấu chính thức của giải đấu này.

Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 29-9. Ảnh: ANH KHOA

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, với sự tham dự của các đội tuyển theo hình thức mời.

Theo Điều lệ, giải đấu nằm trong khung FIFA Days từ ngày 21-9 đến 6-10-2026, đồng thời các trận đấu được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nam với tư cách các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong thời gian thuộc lịch thi đấu quốc tế chính thức.

Theo thể thức được FIFA quy định, FIFA ASEAN Cup 2026 gồm hai hạng đấu: Division 1 – FIFA ASEAN Cup Premier Division và Division 2 – FIFA ASEAN Cup Challenge Division.

Theo thông báo chính thức của FIFA, Division 1 – bảng B quy tụ 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore. Trước đó, hai đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ cũng được mời nhưng sau đó vì những nguyên nhân khác nhau, Liên đoàn bóng đá hai quốc gia này đã từ chối tham dự.

Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) nên sẽ nhận được sự quan tâm của các đối thủ tại giải đấu này, trước mắt là đội tuyển Thái Lan. Cuộc so tài giữa hai đội ở lượt trận thứ hai dự báo sẽ quyết liệt khi khả năng là quyết định ngôi đầu bảng.

Theo điều lệ, FIFA ASEAN Cup không thi đấu bán kết mà theo thứ hạng chung cuộc ở vòng bảng, các đội gặp nhau tranh thứ hạng chung cuộc: đội nhất hai bảng tranh chung kết; hai đội đứng nhì bảng tranh hạng Ba; tiếp đến là các thứ hạng Năm và Bảy.