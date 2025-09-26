Bóc tách cuộc sống thật của hội phu nhân tổng tài ở Việt Nam, làm gì có ai "phèn" như các phú bà trên TV

Gần đây cộng đồng mạng liên tục bàn tán về hội phú bà trên phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, phát sóng khung giờ vàng VTV. Không ít người nhận xét rằng hội phú bà này có phần khá gồng, chưa thể hiện rõ được vẻ giàu có, sang chảnh. Một số bình luận còn cho rằng “thua xa” hội phu nhân tổng tài đình đám ngoài đời thực.

Bởi không ít những mỹ nhân là các nàng dâu hào môn nổi tiếng, kết hôn cùng các doanh nhân, đại gia quyền lực thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Họ không chỉ là những người đồng hành cùng chồng mà còn là biểu tượng cho nhan sắc cực phẩm, sự sang trọng và có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Phương Oanh

Nổi tiếng với loạt phim trên sóng VTV như Quỳnh búp bê, Lặng yên dưới vực sâu, Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với công chúng. Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Phương Oanh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau đó, cô bất ngờ công khai hẹn hò với Shark Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Dù vướng ồn ào dư luận song cặp đôi vẫn gắn bó, kết hôn hoành tráng vào năm 2023.

Phương Oanh kết hôn với Shark Bình vào năm 2023

Từ diễn viên, Phương Oanh nay thường được gọi bằng danh xưng “phu nhân Shark Bình”, với cuộc sống ngập tràn hàng hiệu, du lịch sang chảnh và hình ảnh hạnh phúc viên mãn. Cặp đôi hiện tại cũng đã có cặp sinh đôi cực kháu khỉnh đáng yêu.

Từ khi kết hôn, Phương Oanh hiện tại mới trở lại với công việc. Trước đó, cô tập trung cho tổ ấm, thường xuyên vào bếp nấu ăn cho Shark Bình và tận hưởng cuộc sống. Nhan sắc của Phương Oanh cũng được netizen nhận xét là ngày càng thăng hạng, sang chảnh đúng chất phu nhân hào môn.

Mỹ nhân phim Việt giờ vàng dát full đồ hiệu trên người mỗi khi ra đường

Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang về chung một nhà với doanh nhân Cường Đô Là vào tháng 7/2019. Từng là người mẫu được nhiều khán giả biết đến, nhưng từ khi kết hôn, Đàm Thu Trang gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống gia đình.

Cuộc sống hôn nhân của cả hai luôn được công chúng quan tâm, bởi bên cạnh sự giàu có và quyền lực của chồng, Đàm Thu Trang còn nhận được sự yêu chiều hết mực từ phía bạn đời. Đàm Thu Trang và Cường Đô La hiện có 2 con chung 1 trai và 1 gái.

Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La

Người đẹp ghi điểm bởi cách dạy con tinh tế, cư xử khéo léo với con riêng của chồng. Ngoài ra, dù không ăn diện cầu kỳ, Đàm Thu Trang vẫn nhận nhiều lời khen bởi gu ăn mặc trang nhã cùng những lần cô thể hiện khả năng lái siêu xe cực ngầu, toát ra dáng vẻ của một phu nhân tổng tài đích thực.

Người đẹp ghi điểm với phong cách thanh lịch nhưng vẫn sang chảnh

Mina Phạm

Không hoạt động sôi nổi trong showbiz nhưng Mina Phạm cũng được nhiều người theo dõi vì là vợ của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa). Có chồng là Phó tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành, Mina Phạm cũng là được biết đến với vị trí phu nhân tập đoàn nghìn tỷ.

Mina Phạm được nhiều người biết đến là vợ của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa)

Dù là mẹ 2 con và đã lên chức bà khi Joyce Phạm - con đầu của Minh Nhựa với vợ cũ có con, Mina Phạm vẫn rất trẻ trung và hiện đại. Trên trang cá nhân của mình, cô thường khoe lối sống đặc trưng của giới siêu giàu: Du lịch xa hoa cùng chồng con và gia đình, sử dụng hàng hiệu đắt đỏ, xuất hiện trong những dịp gia đình quan trọng.

Bên cạnh đó, Mina Phạm còn đầu tư từ tiền bạc đến hình ảnh chỉn chu để thực hiện những MV, clip cover K-pop để thoả niềm đam mê. Sở thích này cũng chính là lý do khiến cô nổi bật giữa dàn phu nhân đại gia vốn quen thuộc với hình ảnh kín tiếng, sang trọng.

Nhìn thôi cũng thấy toát lên vẻ giàu có, đúng chất phu nhân

Bộ sưu tập túi hàng hiệu của Mina Phạm khiến dân tình "choáng váng"

Lan Khuê

Không cần ồn ào hay phát ngôn gây sốc, Lan Khuê vẫn là hình mẫu nàng dâu hào môn “trong mơ” mà nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ bởi nhan sắc và danh hiệu sắc đẹp, mà còn vì cuộc sống xa hoa chuẩn giới thượng lưu, nhưng vẫn giữ trọn nét đĩnh đạc, thông minh của một người phụ nữ biết mình muốn gì.

Cô kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn - người thừa kế tập đoàn đa ngành nổi tiếng tại TP.HCM vào năm 2018. Kể từ đó, Lan Khuê chính thức bước vào một gia đình không chỉ giàu có về tài sản, mà còn danh giá bậc nhất phía Nam.

Lan Khuê là hình mẫu nàng dâu hào môn “trong mơ” mà nhiều người ngưỡng mộ

Dù sống trong xa hoa, Lan Khuê chưa bao giờ đánh mất khí chất riêng của mình. Cô không chọn phô trương tài sản, không livestream “khoe” hàng hiệu, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình trầm trồ bởi thần thái quý phái, phong cách thời trang đắt giá và lối sống tinh tế. Cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa đảm đang, vừa giỏi kinh doanh, duy trì sự nghiệp riêng.

Phanh Lee

Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh) sinh năm 1990. Dù là diễn viên tay ngang nhưng Phanh Lee dễ để lại ấn tượng với công chúng bằng hình ảnh xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên trong một số phim truyền hình “ăn khách”.

Tháng 5/2020, Phanh Lee lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Thành Nam - CEO của một tập đoàn khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Được biết, giá trị tổng tài sản nhà chồng Phanh Lee lên đến nghìn tỷ đồng. Cũng chính vì thế mà sau khi lên xe hoa, nhiều người hay gọi Phanh Lee là phu nhân hào môn nghìn tỷ.

Phanh Lee ngừng hoạt động nghệ thuật, tập trung cho gia đình sau khi kết hôn

Hậu kết hôn, Phanh Lee cũng lui về hậu trường, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Hai người dành thời gian đi du lịch nghỉ dưỡng ở những địa điểm sang chảnh. Phanh Lee cũng thường xuyên gây trầm trồ khi khoe ảnh bên bộ sưu tập toàn đồ hiệu đắt đỏ cùng vóc dáng cuốn hút. Không những vậy, nữ diễn viên còn được ông xã cưng chiều hết mực.

Hiện tại, Phanh Lee và ông xã đã có 4 năm về chung một nhà. Dù thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình nhưng nữ diễn viên lại chưa từng tự công khai diện mạo của ông xã trên MXH. Những hình ảnh chụp cùng ông xã được Phanh Lee đăng tải đều là những góc chụp giấu mặt chồng hoặc không rõ diện mạo.

Cô không thường tiết lộ diện mạo ông xã

Mỹ nhân có cuộc sống viên mãn khi thường du lịch đây đó, được chồng cưng chiều hết mực

