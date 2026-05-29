Bóc lai lịch chiếc xe vỏ thép không sơn trong MV mới của Sơn Tùng M-TP: Tuổi đời hơn 40 năm, cả thế giới còn chưa tới 6.500 chiếc có thể chạy được

Tối ngày 28/5, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã chính thức dội "bom tấn" thị trường âm nhạc khi phát hành MV mang tên Come My Way, đánh dấu màn kết hợp bùng nổ cùng nam rapper đình đám quốc tế Tyga. Chỉ sau khoảng 20 giờ công chiếu, MV đã đạt hơn 11 triệu lượt xem.

DeLorean DMC-12 được xem là dòng xe mang tính huyền thoại trong lịch sử ô tô.

Trong MV, đối với các tín đồ đam mê xe cộ, sự xuất hiện của một "diễn viên" vô cùng đặc biệt đã chiếm trọn spotlight. Đó chính là chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12. Không chỉ là một phương tiện di chuyển thông thường, DeLorean DMC-12 từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, từng thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu khi xuất hiện với vai trò là cỗ máy thời gian trong series phim viễn tưởng kinh điển Back to the Future

DeLorean DMC-12 luôn được vinh danh là một trong những mẫu xe đặc biệt và độc đáo nhất lịch sử. Thiết kế của chiếc xe phá vỡ mọi khuôn mẫu đương thời, nổi bật với hệ thống cửa mở kiểu cánh chim (gull-wing doors) hất ngược lên trời. Ấn tượng hơn cả là lớp vỏ bên ngoài của chiếc xe được chế tác hoàn toàn bằng thép không gỉ nguyên bản mà không qua bất kỳ lớp sơn phủ nào, mang đến vẻ đẹp kim loại nguyên sơ.

Mức độ quý hiếm của mẫu xe này cũng là một câu chuyện thu hút giới mộ điệu. Dòng xe này có vòng đời vô cùng ngắn ngủi, chỉ được đưa vào sản xuất trong giai đoạn ngắn ngủ 1981-1983 với số lượng xuất xưởng khiêm tốn khoảng 9.000 chiếc trên toàn thế giới. Trải qua hơn 40 năm ròng rã, theo những số liệu ước tính từ các cộng đồng chơi xe DeLorean quốc tế, tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn dưới 6.500 chiếc trên toàn cầu là vẫn được bảo quản tốt và có khả năng vận hành.

Hình ảnh chiếc xe trong MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng Tyga.

Về mặt thông số kỹ thuật, nằm bên dưới nắp ca-pô của DeLorean DMC-12 là khối động cơ V6 dung tích 2.85L. Đây là thành quả phát triển từ liên minh ba hãng xe châu Âu gồm Peugeot, Renault và Volvo. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa từ 130 đến 145 mã lực, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 3 cấp tùy thuộc vào từng phiên bản.

Khối động cơ này cho phép chiếc xe có thể đạt được tốc độ lên tới khoảng 141 km/h – một con số tương đối ấn tượng đối với tiêu chuẩn của các dòng xe thể thao vào những năm đầu thập niên 80.

Có thể nói, việc đưa một chiếc DeLorean DMC-12 nguyên bản vào set quay không chỉ cho thấy mức độ chịu chi và sự đầu tư vô cùng mạnh tay của ê-kíp sản xuất, nó còn góp phần tạo nên một trong những hình ảnh đắt giá nhất của toàn bộ sản phẩm.