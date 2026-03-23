"Bóc giá" outfit tập chạy, hot girl khiến người xem "choáng" với số tiền gây tranh cãi

Outfit tập chạy "tiền triệu" của hot girl xinh đẹp

Chạy bộ từ lâu đã được xem là một trong những bộ môn thể thao đơn giản và phổ biến nhất. Không cần sân bãi phức tạp, không cần thiết bị cầu kỳ, nhiều người vẫn thường nói vui rằng chỉ cần "xỏ giày vào là chạy được" . Chính vì vậy, hình ảnh những người chạy bộ với trang phục đơn giản, thậm chí khá "bình dân" đã trở nên quen thuộc.

Thế nhưng, hot girl trong câu chuyện lần này lại khiến suy nghĩ đó phải thay đổi. Trong bài đăng của mình, cô nàng không chỉ khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn bên khung cảnh thiên nhiên mà còn kèm theo một "bảng bóc giá" chi tiết cho từng món đồ trên người.

Cụ thể, từ chiếc băng đô khoảng hơn 500.000 đồng, tai nghe 2,5 triệu đồng, áo bra thể thao gần 2 triệu, quần tập gần 2 triệu, cho tới đôi giày lên tới gần 5 triệu đồng. Đáng chú ý nhất chính là chiếc đồng hồ thể thao với giá gần 15 triệu đồng - một con số khiến nhiều người không khỏi "giật mình". Ngoài ra, những phụ kiện tưởng chừng nhỏ nhặt như tất hay bình nước cũng có giá vài trăm nghìn.

Cộng tất cả lại, outfit chạy bộ của cô nàng chạm ngưỡng hơn 30 triệu đồng - một con số vượt xa suy nghĩ của nhiều người về việc chạy bộ thông thường. Không ít người "choáng nhẹ" khi nhìn vào tổng chi phí này, bởi với số tiền đó, hoàn toàn có thể đầu tư cho nhiều nhu cầu khác thiết thực hơn.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng xu hướng đầu tư cho thể thao, đặc biệt là các bộ môn như chạy bộ, gym hay yoga, đang ngày càng được nâng tầm. Không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, nhiều người xem đây là một phong cách sống, nơi họ sẵn sàng chi tiền để có trải nghiệm tốt nhất.

CDM nhanh chóng lộ ý kiến trái chiều

Ngay sau khi bài đăng được lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bộ phận cho rằng việc chi tới hàng chục triệu đồng cho một outfit chạy bộ là khá "màu mè" và không thực sự cần thiết. Theo họ, bản chất của chạy bộ vẫn là vận động đơn giản, và việc đầu tư quá nhiều vào trang phục hay phụ kiện có phần "làm quá" so với nhu cầu thực tế. Đặc biệt, những món như đồng hồ thể thao cao cấp hay tai nghe đắt tiền bị cho là không phải yếu tố bắt buộc để có một buổi chạy hiệu quả.

Ngược lại, nhiều người lại lên tiếng bênh vực hot girl này. Họ cho rằng việc đầu tư vào trang phục và thiết bị tập luyện là hoàn toàn hợp lý, nhất là với những người coi thể thao là một phần quan trọng trong cuộc sống. Một đôi giày tốt có thể giúp giảm chấn thương, đồng hồ thông minh hỗ trợ theo dõi nhịp tim, quãng đường, còn tai nghe giúp tăng động lực khi chạy...

Hơn nữa, yếu tố tinh thần cũng được nhấn mạnh. Khi mặc một bộ đồ đẹp, thoải mái và phù hợp, người tập luyện có xu hướng tự tin hơn, từ đó duy trì thói quen vận động đều đặn. Với một số người, đó không chỉ là chi phí, mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe và cảm hứng sống.

Cuối cùng, việc lựa chọn chi tiêu như thế nào vẫn phụ thuộc vào điều kiện và quan điểm cá nhân mỗi người. Nhưng rõ ràng, câu chuyện về outfit chạy bộ "tiền triệu" này đã gây ra không ít tranh cãi.