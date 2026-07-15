"Bóc" giá loạt vương miện bà Hoàng Thanh Nga từng tài trợ cho loạt cuộc thi Hoa hậu

Bà Hoàng Thanh Nga từng đứng sau những màn đăng quang của loạt Á hậu, Hoa hậu nổi tiếng.

Thông tin bà Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu) bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước khi vướng vòng lao lý, bà Hoàng Thanh Nga được biết đến là "Bà trùm vương miện" khi nhiều năm liên tiếp đứng sau hàng loạt chiếc vương miện danh giá tại các đấu trường nhan sắc lớn của Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế cầu kỳ, nhiều tuyệt tác còn được chế tác trong hàng nghìn giờ và có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Thương hiệu Ngọc Châu Âu của bà liên tục đồng hành cùng các đấu trường sắc đẹp lớn như Miss World Vietnam, Miss Grand Vietnam, Miss Cosmo Vietnam hay Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam. Điểm chung của những chiếc vương miện này là đều được đầu tư rất lớn về ý tưởng, chất liệu và công nghệ chế tác. Nhiều tác phẩm mất từ 1.000 đến 2.500 giờ hoàn thiện, sử dụng hàng nghìn viên đá quý cùng vàng 24K hoặc bạch kim nguyên chất.

Bà Hoàng Thanh Nga và thương hiệu Ngọc Châu Âu từng tài trợ vương miện cho rất nhiều cuộc thi nhan sắc lớn tại Việt Nam

Miss World Vietnam 2022

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Ngọc Châu Âu là chiếc vương miện Ocean Lotus được trao cho Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương cùng hai Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi tại chung kết Miss World Vietnam 2022. Lấy cảm hứng từ hình ảnh đóa sen vươn lên giữa đại dương, Ocean Lotus mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp thanh cao, trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là chiếc vương miện đầu tiên được thiết kế theo kết cấu 360 độ, nghĩa là mọi góc nhìn đều có họa tiết và đạt độ cân xứng hoàn hảo.

Để hoàn thiện tuyệt tác này, đội ngũ nghệ nhân đã sử dụng 4.399 viên White Zirconia cùng 129 viên Dark Blue Sapphire được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt. Theo chia sẻ của bà Hoàng Thanh Nga, nhiều lần chiếc vương miện gần hoàn thành nhưng vẫn phải làm lại vì chưa đạt độ đối xứng mong muốn. Trong một buổi đấu giá, chiếc vương miện được Hoa hậu Mai Phương mang ra đấu giá gây quỹ từ thiện và chốt ở mức 3 tỷ đồng.

Chiếc vương miện Ngọc Châu Âu tài trợ cho Miss World Vietnam 2022 từng được đấu giá 3 tỷ đồng

Cận cảnh chiếc vương miện từng được Hoa hậu Mai Phương đội

2 Á hậu cũng có tiara thiết kế tinh tế, đắt giá

Miss Grand Vietnam 2023

Đến mùa Miss Grand Vietnam 2023, Ngọc Châu Âu tiếp tục gây chú ý với bộ sưu tập vương miện mang tên Wing Of The Grand - Đôi cánh hòa bình, trao cho Hoa hậu Lê Hoàng Phương và các Á hậu. Tác phẩm được chế tác trong 1.080 giờ, sử dụng vàng 24K, kết hợp 872 viên Zirconia, 380 viên Citrine vàng và 255 viên Emerald xanh. Toàn bộ đá quý đều được cắt mài riêng nhằm tạo hiệu ứng lấp lánh tối đa.

Không chỉ vương miện của hoa hậu, bộ tiara dành cho các Á hậu cũng được đầu tư công phu với 2.400 viên đá quý nhập khẩu trên nền vàng 24K. Dù ban tổ chức không công bố giá trị cụ thể, nhiều người trong giới nhận định bộ sưu tập này có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Vương miện của Lê Hoàng Phương cũng từng khiến netizen choáng ngộp vì đắt đỏ, từ đá quý, vàng...

Bà Hoàng Thanh Nga từng tài trợ vương miện cho top 5 Miss Grand Vietnam 2023

Miss Grand Vietnam 2024

Một năm sau, bà Hoàng Thanh Nga tiếp tục trực tiếp lên ý tưởng cho chiếc vương miện Spring Spirits - Xuân Ý của Miss Grand Vietnam 2024. Đây là một trong những chiếc vương miện có quá trình chế tác công phu nhất khi đội ngũ nghệ nhân mất tới 2.500 giờ để hoàn thiện. Tác phẩm nặng 584,63 gram, được chế tác từ vàng 24K, đính 1.276 viên Zirconia cùng 330 viên Emerald.

Thiết kế lấy hình ảnh hoa mai mùa xuân làm cảm hứng, tượng trưng cho nghị lực, sự kiên trì và khát vọng vượt qua nghịch cảnh để chạm đến thành công. Khác với nhiều mùa giải trước, ban tổ chức không công bố giá trị bằng tiền của chiếc vương miện, với mong muốn công chúng tập trung vào ý nghĩa tinh thần hơn là con số.

Theo bà Hoàng Thanh Nga, vương miện của Quế Anh tại Miss Grand Vietnam 2024 được làm trong 2500 giờ

Nhìn qua cũng biết giá trị chiếc vương miện này không nhỏ

Miss Cosmo Vietnam 2023

Ở đấu trường Miss Cosmo Vietnam 2023 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam), Ngọc Châu Âu tiếp tục ghi dấu với bộ vương miện TRE'15 THE CROWN. Tuyệt tác này được chế tác trên nền bạch kim Platinum, nổi bật với 3 viên Blue Sapphire Princess tổng trọng lượng 130,4 carat, kết hợp 100 viên Blue Sapphire Marquise và 744 viên White Zirconia.

Đội ngũ nghệ nhân mất 1.960 giờ để hoàn thiện chiếc vương miện. Đặc biệt, đây là một trong những sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ chế tác vương miện đa chiều, trong đó từng viên đá được tính toán theo tỷ lệ vàng để đạt hiệu ứng thị giác đẹp nhất ở mọi góc nhìn.

Bà Hoàng Thanh Nga cũng tài trợ vương miện cho Miss Cosmo Vietnam

Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026

Gần đây nhất, thương hiệu Ngọc Châu Âu tiếp tục đồng hành cùng Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 với bộ vương miện Thiên Hải Ngọc. Thiết kế lấy cảm hứng từ sự giao hòa giữa mặt trời và biển cả, với viên ngọc trung tâm tượng trưng cho khởi đầu mới, niềm hy vọng và hành trình vươn lên từ nghịch cảnh. Hình ảnh đóa sen vươn khỏi mặt nước cũng được lồng ghép nhằm truyền tải thông điệp về vẻ đẹp, bản lĩnh và khát vọng tỏa sáng của người chiến thắng.

Cuộc thi gần nhất được bà Hoàng Thanh Nga tài trợ vương miện

Ảnh: Tổng hợp