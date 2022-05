'Bốc đầu' xe trước camera an ninh, 2 thanh niên bị phạt 8 triệu đồng

Công an huyện Can Lộc ( Hà Tĩnh ) vừa ra quyết định xử phạt hơn 8 triệu đồng đối với 2 thanh niên có hành vi “bốc đầu” xe gắn máy khi tham gia giao thông trên địa bàn thị trấn Nghèn.

Hình ảnh 2 thanh niên "bốc đầu" xe được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, nhận được thông tin từ người dân về việc có 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Huy Tự (thị trấn Nghèn, Can Lộc), Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ danh tính 2 thanh niên gồm N.Q.T. (17 tuổi, trú tại thôn Thượng Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) và T.V.A. (17 tuổi, trú tại thôn Tây Bắc, xã Thường Nga, huyện Can Lộc).

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

2 thanh niên bị Công an huyện Can Lộc triệu tập làm việc.

Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt hơn 8 triệu đồng đối với T.V.A. và N.Q.T. về các lỗi không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe; không gắn biển số xe theo quy định, điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.