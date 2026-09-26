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Bốc đầu xe quay TikTok, thiếu niên bị xử lý

Nguyễn Tiến
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Từ clip đăng trên TikTok ghi cảnh chạy xe một bánh giữa đường, CSGT TPHCM tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý vi phạm đối với hành vi nói trên của thiếu niên sinh năm 2009.

Ngày 25/9, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.H.S. (SN 2009, ngụ xã Bàu Bàng) về hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh và điều khiển mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên khi chưa đủ 18 tuổi.

Bốc đầu xe trên TikTok , thiếu niên bị xử lý vi phạm pháp luật Tại TPHCM - Ảnh 1.

Nam thiếu niên đăng clip bốc đầu xe lên trang Tiktok của bản thân để thu hút lượt xem ﻿Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải clip ghi lại cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô biển số 59S3-720.xx chạy bằng một bánh trên đường.

Xác định đây là hành vi nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho bản thân và những người tham gia giao thông, lực lượng CSGT tiến hành xác minh người điều khiển phương tiện.

Quá trình truy tìm gặp khó khăn do người đứng tên đăng ký xe cho biết đã bán phương tiện từ lâu và không nhớ thông tin người mua. Cảnh sát sau đó rà soát hồ sơ, dữ liệu liên quan và xác định P.H.S. là người trực tiếp điều khiển xe trong clip.

Sáng 25/9, S. cùng mẹ ruột là bà P.T.K.P. và những người liên quan được mời đến trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc.

Bốc đầu xe trên TikTok , thiếu niên bị xử lý vi phạm pháp luật Tại TPHCM - Ảnh 2.

CSGT làm việc với S. và người liên quan vụ việc. Ảnh: CSGT Rạch Chiếc

Tại cơ quan công an, S. thừa nhận đã điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên đường và quay clip đăng TikTok nhằm thu hút lượt xem.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đội CSGT Rạch Chiếc tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với S. để xử lý theo quy định.

Sau khi được cán bộ CSGT tuyên truyền, phân tích về mức độ nguy hiểm của hành vi, S. nhận thức vi phạm và cam kết gỡ các clip có nội dung vi phạm trên mạng xã hội, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tags

TikTok

CSGT Rạch Chiếc

bốc đầu xe

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