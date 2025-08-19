HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Y tế cảnh báo

Trang Anh |

Bộ Y tế khẳng định văn bản lưu truyền trên mạng là giả mạo, nhằm phát tán thông tin sai sự thật.

Bộ Y tế cho biết, gần đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện văn bản số 2830/2025/TT-BYT, ghi ngày 10/8/2025, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký, với tiêu đề “Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Qua rà soát, Bộ Y tế khẳng định không có văn bản nào như trên trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Đây là văn bản giả mạo, sử dụng trái phép hình thức, chữ ký và con dấu nhằm phát tán thông tin sai sự thật. Hành vi này vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước và có thể dẫn tới những tác động tiêu cực đối với hoạt động ngành y tế.

Văn bản lan truyền là giả - Ảnh: Bộ Y tế

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân chỉ sử dụng, trích dẫn văn bản chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trường hợp phát hiện văn bản bất thường, cần kịp thời báo cho Bộ Y tế hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, đồng thời không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng.

Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi giả mạo này theo quy định pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo "nóng" trước thềm năm học mới
Bộ Y tế cảnh báo - Ảnh 2.Hôm nay, sự kiện đặc biệt chưa từng có trong lịch sử sẽ diễn ra ở 80 điểm cầu

Sự kiện sẽ được diễn ra tại 80 điểm cầu trên cả nước trong đó, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là điểm cầu trung tâm.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

VnExpress

cảnh báo

Phụ nữ

Sống trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại