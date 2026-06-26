HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ xương trong bãi cỏ ở TPHCM: Camera ghi nhận hành trình cuối của người mất tích

Nguyễn Tiến
|

Công an TPHCM nghi bộ xương được phát hiện tại Khu đô thị Đại học Quốc gia là nam MC quê Đồng Tháp mất liên lạc gần 20 ngày trước.

Ngày 26-6, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra vụ phát hiện một bộ xương người trong khu vực Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong và xác định danh tính nạn nhân.

Qua nhận dạng ban đầu, cơ quan điều tra nghi bộ xương là của anh N.D.K. (34 tuổi, quê Đồng Tháp), người đã mất liên lạc với gia đình từ đầu tháng 6.

Bộ xương người TPHCM: Hành trình cuối cùng của MC mất tích ở Khu đô thị Đại học Quốc gia - Ảnh 1.

Nghi bộ xương trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM là nam MC mất tích từ đầu tháng 6.

Công an đã mời người thân anh K. đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường, gồm xe máy màu đen biển số 67K1-622..., áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép. Gia đình xác nhận toàn bộ những vật dụng này đều thuộc sở hữu của anh K.

Quá trình trích xuất camera an ninh tại dãy trọ nơi anh K. sinh sống ở khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa, lực lượng chức năng ghi nhận các tư trang mà anh K. mang theo khi rời phòng trọ trùng khớp với những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường.

Bộ xương người TPHCM: Hành trình cuối cùng của MC mất tích ở Khu đô thị Đại học Quốc gia - Ảnh 2.

Camera ghi lại thời điểm anh K. rời khỏi phòng trọ (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Theo người thân, anh K. làm nghề dẫn chương trình (MC) cho một số sự kiện và thuê trọ tại phường Đông Hòa. Chiều 6-6, anh điều khiển xe máy rời phòng trọ rồi mất liên lạc. Gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tung tích.

Do thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương, cơ quan điều tra sẽ tiến hành lấy mẫu ADN để giám định, xác định chính xác danh tính nạn nhân trước khi đưa ra kết luận về vụ việc.

Trước đó, vào chiều 25-6, người dân phát hiện một chiếc xe máy màu đen mang biển số 67K1-622... nằm trong khu vực cỏ rậm ven đường Thomas Edison, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, phường Đông Hòa. Tiếp tục kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện thêm một bộ xương người ở gần đó nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và triển khai các biện pháp điều tra. Trên xe máy có treo nón bảo hiểm, áo mưa và áo khoác; cạnh bộ xương có một đôi dép cùng một chai thuốc diệt côn trùng.

Thông tin quan trọng về tiền lương, tất cả người dân cần biết
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại