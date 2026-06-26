Bộ xương trong bãi cỏ ở TPHCM: Camera ghi nhận hành trình cuối của người mất tích

Công an TPHCM nghi bộ xương được phát hiện tại Khu đô thị Đại học Quốc gia là nam MC quê Đồng Tháp mất liên lạc gần 20 ngày trước.

Ngày 26-6, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra vụ phát hiện một bộ xương người trong khu vực Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong và xác định danh tính nạn nhân.

Qua nhận dạng ban đầu, cơ quan điều tra nghi bộ xương là của anh N.D.K. (34 tuổi, quê Đồng Tháp), người đã mất liên lạc với gia đình từ đầu tháng 6.

Nghi bộ xương trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM là nam MC mất tích từ đầu tháng 6.

Công an đã mời người thân anh K. đến làm việc và nhận dạng các tài sản thu giữ tại hiện trường, gồm xe máy màu đen biển số 67K1-622..., áo khoác, nón bảo hiểm và đôi dép. Gia đình xác nhận toàn bộ những vật dụng này đều thuộc sở hữu của anh K.

Quá trình trích xuất camera an ninh tại dãy trọ nơi anh K. sinh sống ở khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa, lực lượng chức năng ghi nhận các tư trang mà anh K. mang theo khi rời phòng trọ trùng khớp với những vật dụng được tìm thấy tại hiện trường.

Camera ghi lại thời điểm anh K. rời khỏi phòng trọ (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Theo người thân, anh K. làm nghề dẫn chương trình (MC) cho một số sự kiện và thuê trọ tại phường Đông Hòa. Chiều 6-6, anh điều khiển xe máy rời phòng trọ rồi mất liên lạc. Gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tung tích.

Do thi thể đã phân hủy chỉ còn bộ xương, cơ quan điều tra sẽ tiến hành lấy mẫu ADN để giám định, xác định chính xác danh tính nạn nhân trước khi đưa ra kết luận về vụ việc.

Trước đó, vào chiều 25-6, người dân phát hiện một chiếc xe máy màu đen mang biển số 67K1-622... nằm trong khu vực cỏ rậm ven đường Thomas Edison, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, phường Đông Hòa. Tiếp tục kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện thêm một bộ xương người ở gần đó nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và triển khai các biện pháp điều tra. Trên xe máy có treo nón bảo hiểm, áo mưa và áo khoác; cạnh bộ xương có một đôi dép cùng một chai thuốc diệt côn trùng.