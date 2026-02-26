Bộ Xây dựng chốt mức thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam, cao nhất 5.200 đồng/km

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc đã được Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 sẽ

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc: Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Theo đề suất của Cục Đường bộ Việt Nam, sẽ có 2 mức thu phí cho 5 nhóm xe:

Mức 1: Đơn giá cho các nhóm xe theo thứ tự 1.300 đồng/km, 1.950 đồng/km, 2.600 đồng/km, 3.250 đồng/km, 5.200 đồng/km.

Mức 2: Đơn giá cho các nhóm xe theo thứ tự 900 đồng/km, 1.350 đồng/km, 1.800 đồng/km, 2.250 đồng/km, 3.600 đồng/km.

Căn cứ số quãng đường các phương tiện lưu thông thực tế trên cao tốc, chủ phương tiện sẽ bị trừ số tiền tương ứng.

Mức phí cụ thể đối với 5 tuyến cao tốc:

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề án khai thác với 5 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 được đầu tư bằng vốn ngân sách gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất hai mức thu phí:

Mức 1 là 1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn, áp dụng với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục).

Mức 2 là 900 đồng/km, áp dụng với đường cao tốc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Sau 7 năm thu phí, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác và quản lý hạ tầng tiếp theo.