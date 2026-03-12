Bỏ xa nhiều nước quốc tế, Việt Nam vừa xác lập kỷ lục chưa từng có trong một lĩnh vực doanh thu 5.600 tỷ đồng

Chiều 11/3, tại TPHCM, CGV Việt Nam lần đầu tổ chức hội nghị đối tác chiến lược ngành điện ảnh, công bố nhiều số liệu đáng chú ý và phác họa bức tranh của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CJ CGV Việt Nam, thị trường điện ảnh Việt đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ.

Tính riêng trong năm 2025, thị trường đã có bước phát triển ấn tượng với doanh thu phòng vé đạt mức kỷ lục gần 5.600 tỷ đồng với hơn 70 triệu vé bán ra, tăng lần lượt 24% và 26% so với năm 2024. Đặc biệt, thị phần phim nội địa chiếm tới 62%, tăng vọt so với mức 43% của năm 2024.

Trong khi nhiều thị trường quốc tế vẫn đang nỗ lực để quay lại mức doanh thu phòng vé trước dịch, điện ảnh Việt Nam không chỉ nhanh chóng phục hồi mà còn bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Báo cáo của CGV cũng cho thấy trong giai đoạn 2023 – 2025, mức tăng trưởng doanh thu phòng vé hàng năm của Việt Nam đạt trên 20%.

Tính riêng về số lượng vé bán ra, trong khu vực Đông Nam Á, thị trường điện ảnh Việt hiện chỉ xếp sau Indonesia, quốc gia đạt con số 100 triệu vé (nhưng có dân số lên đến hơn 280 triệu người), xếp trên Thái Lan (36,7 triệu vé), Malaysia (34,9 triệu vé) hay Singapore (7,7 triệu vé)…

Năm 2025 ghi nhận chỉ số lượt xem phim bình quân đầu người tại Việt Nam đạt 0,7 (tức trung bình mỗi người Việt Nam xem phim 0,7 lần/năm). Tuy nhiên, so với các thị trường trong khu vực như Singapore (1,3) hay Malaysia (1) con số này vẫn còn khoảng cách lớn. Đây cũng chính là dư địa để điện ảnh Việt tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu vào top 10 thị trường có lượng khán giả ra rạp cao nhất trên thế giới.



Số liệu thống kê của CGV cũng đi sâu vào bức tranh chi tiết của điện ảnh Việt.





Cụ thể, trung bình doanh thu phim Việt trong năm 2025 đạt khoảng 69 tỷ đồng/phim, tăng so với mức 62 tỷ đồng/phim (năm 2024) và tăng vọt so với mức 18 tỷ đồng/phim (năm 2019).



Tuy nhiên, điều đáng chú ý số lượng phim có mức doanh thu 20 - 50 tỷ đồng vẫn chiếm số lượng lớn, cho thấy việc đầu tư vào điện ảnh hiện nay rất tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro.﻿

Về mặt thể loại, điện ảnh Việt cũng chứng kiến cuộc đảo chiều đáng chú ý. Cụ thể, năm 2025 đánh dấu sự lên ngôi của dòng phim lịch sử, khi chiếm đến 23% doanh thu. Theo sau đó là các thể loại chính kịch (22%), hài (18%), kinh dị (15%)… Thể loại lãng mạn, tình cảm có mức sụt giảm đáng kể, chỉ chiếm khoảng 7%.

Khảo sát về hành vi khán giả với hơn 3.000 người của CGV Việt Nam cũng cho thấy, hiện nay hành vi mua vé do yếu tố truyền miệng chiếm đến 49%. Có đến 50% khán giả lựa chọn ra rạp ngay trong tuần đầu công chiếu, giảm xuống còn 36,7% trong tuần thứ 2 và chỉ còn hơn 13% trong tuần thứ 3.