Bờ vực của hỗn loạn và những cuộc xung đột mới

Siêu bom GBU-57/B từng được Mỹ sử dụng để tấn công cơ sở hạt nhân của Iran.

Vai trò then chốt

Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran có thể đã tạm lắng, nhưng nó còn lâu mới kết thúc. Tuy nhiên, hậu quả của nó đã và đang được cảm nhận, không chỉ ở Trung Đông mà còn trên toàn cầu.

Cuộc đối đầu tuyệt vọng của Iran với hai cường quốc hạt nhân sở hữu mạng lưới đồng minh và các quốc gia phụ thuộc rộng lớn thể hiện bước tiến hướng tới sự xói mòn những tàn dư của hệ thống quốc tế đơn cực.

Sự kháng cự của Iran đang thúc đẩy quá trình chuyển dịch không ngừng, dù diễn ra dần dần, hướng tới đa cực.

Người ta thường nói rằng phá hủy thì dễ hơn xây dựng, và theo nghĩa đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng một vai trò không chủ ý nhưng then chốt.

Bằng việc phát động hành động quân sự chống lại Iran, ông Trump đã góp phần làm suy yếu chính hệ thống mà Mỹ đã mất hàng thập kỷ để xây dựng.

Kỳ vọng ở Mỹ lại khác. Sau những thành công được cho là đạt được ở Venezuela, và được các đối tác khu vực khuyến khích, Nhà Trắng dường như cho rằng Iran sẽ nhanh chóng sụp đổ dưới áp lực.

Tuy logic có vẻ thô sơ nhưng rõ ràng, nhưng đó là: ưu thế quân sự áp đảo sẽ đảm bảo một chiến thắng nhanh chóng. Mỹ sở hữu các tàu sân bay và căn cứ không quân, trong khi Iran được xem là bị cô lập và dễ bị tổn thương.

Thực tế thì giả định đó đã sai. Đường lối của Iran, thường bị coi là cứng nhắc hoặc lỗi thời, đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ. Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, kể cả trong giới lãnh đạo cấp cao, Iran đã không bị khuất phục.

Thay vào đó, họ thích nghi và hấp thụ những đòn đánh ban đầu, điều chỉnh lại chiến lược và bắt đầu định hình cuộc xung đột theo điều kiện của riêng mình.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran không chỉ chống cự mà còn thách thức sự thống trị về mặt tác chiến của Lầu Năm Góc trong những lĩnh vực mà Mỹ thường chiếm ưu thế.

Hậu quả

Phương án triển khai bộ binh đã được xem xét trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng bộc lộ những rủi ro vì Iran đã dành hàng thập kỷ chuẩn bị cho chính kịch bản như vậy. Một cuộc xâm lược trên bộ sẽ là một cuộc đối đầu kéo dài và tốn kém với kết quả không chắc chắn.

Đối với Iran, kịch bản như vậy thậm chí có thể là điều đáng mong muốn, như một cơ hội để gây thiệt hại chiến lược lâu dài cho các đối thủ của mình.

Hậu quả của vấn đề này vượt xa phạm vi chiến trường. bởi cuộc xung đột đang thúc đẩy sự chuyển đổi trong cách hành xử của nhiều quốc gia. Những giả định cũ đang suy yếu và các chuẩn mực từng chi phối hành vi quốc tế đang phai nhạt.

Ngày càng nhiều quốc gia hành động đơn phương, tự lựa chọn thời điểm và địa điểm tấn công, ít bị chi phối bởi các quy tắc chung mà chủ yếu dựa trên lợi ích trước mắt.

Kết quả là một thế giới trở nên bất ổn hơn. Lựa chọn quân sự không còn là biện pháp cuối cùng mà nó đang trở thành một công cụ thường trực trong chính sách.

Khái niệm kiềm chế, từng được củng cố bởi nỗi sợ leo thang hoặc tổn thất uy tín đang bị xói mòn. Trớ trêu thay, chính Mỹ, quốc gia từ lâu đã là kiến trúc sư của trật tự hậu Chiến tranh Lạnh, lại đang đẩy nhanh quá trình phá bỏ trật tự đó.

Một trong những diễn biến quan trọng nhất trong cuộc xung đột là việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Phản ứng diễn ra nhanh chóng, khi các chính phủ vội vàng đánh giá những điểm yếu. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi triệu tập các cuộc thảo luận khẩn cấp về an ninh năng lượng trong khi các quốc gia châu Âu, vốn đã căng thẳng, được nhắc nhở về mức độ dễ bị tổn thương của họ.

Theo nghĩa này, Iran đã thành công trong việc mở rộng tác động của cuộc xung đột vượt xa phạm vi lãnh thổ trực tiếp của mình.

Mở rộng phạm vi

Nhưng hậu quả lâu dài có thể còn nghiêm trọng hơn. Thế giới đang bước vào thời kỳ quân sự hóa leo thang. Các khu vực vốn đã bất ổn đang trở nên nguy hiểm hơn, và trong khi Trung Đông vẫn là điểm nóng, thì đó không phải là trường hợp duy nhất.

Nam Á cũng đang tiến gần hơn đến những cuộc đối đầu mới, và ngay cả những khu vực vốn được coi là vùng ngoại vi, như vùng Caribe, cũng đang cho thấy dấu hiệu căng thẳng.

Biên giới Afghanistan-Pakistan là một ví dụ điển hình. Vốn là khu vực bất ổn, tình hình ở đây đã leo thang đáng kể trong những tháng gần đây.

Các cuộc đụng độ, tấn công xuyên biên giới và những lời cáo buộc lẫn nhau ngày càng gia tăng. Afghanistan cáo buộc Pakistan gây hấn trong khi Pakistan chỉ ra các nhóm phiến quân hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan.

Nguồn gốc của cuộc xung đột này rất sâu xa. Pakistan từng nuôi dưỡng Taliban như một tài sản chiến lược, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với một lực lượng độc lập hơn và khó kiểm soát hơn.

Cái mà trước đây là công cụ nay đã trở thành mối đe dọa và diễn biến này giống với một mô hình quen thuộc: Các quốc gia phải đối mặt với những hậu quả không lường trước được từ chính sách của mình.

Xa hơn về phía Đông, sự cạnh tranh giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa được giải quyết và đầy biến động. Các cuộc đụng độ gần đây cho thấy cả hai bên đều sẵn sàng và có khả năng leo thang nhanh chóng.

Việc sử dụng vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa và không quân, cho thấy mức độ nghiêm trọng của rủi ro.

Trong một khu vực mà cả hai quốc gia đều sở hữu năng lực hạt nhân, ngay cả xung đột hạn chế cũng mang lại những hệ lụy toàn cầu.

Những căng thẳng này có mối liên hệ mật thiết với nhau và là một phần của mô hình rộng lớn hơn, khi sự suy yếu của các ràng buộc toàn cầu làm tăng khả năng leo thang. Khi các quốc gia quan sát kết quả của cuộc xung đột Iran, họ rút ra những kết luận riêng của mình.

Một trong những kết luận nguy hiểm nhất là niềm tin rằng có thể sử dụng vũ lực mà không gây ra hậu quả thảm khốc. Bài học đó, một khi đã được ghi nhớ, sẽ rất khó để đảo ngược.

Việc phong tỏa eo biển Hormuz, sự kiên cường của Iran và việc Mỹ không thể áp đặt một kết quả dứt khoát đều cho thấy cán cân quyền lực đang thay đổi.

Ngay cả một quốc gia tầm trung giờ đây cũng có thể thách thức một cường quốc từng thống trị và đẩy nước này vào thế bế tắc chiến lược, và thực tế này sẽ định hình các tính toán tại các quốc gia trên khắp thế giới.

Xu hướng đã rõ ràng. Hệ thống quốc tế đang dần rời xa trật tự và hướng tới sự phân mảnh, với đa cực nổi lên như một môi trường đầy tranh chấp và thường xuyên hỗn loạn.

Các liên minh trở nên kém tin cậy hơn và các quy tắc ít ràng buộc hơn, điều đó có nghĩa là khả năng xảy ra sai sót đang ngày càng mở rộng.

Cuộc chiến chống Iran có thể chưa kết thúc, ngay cả ở hình thức hiện tại nó đã làm thay đổi cục diện toàn cầu. Nó đã phơi bày những giới hạn của quyền lực, sự mong manh của các cấu trúc hiện có và sự sẵn sàng ngày càng tăng của các quốc gia trong việc thử thách những giới hạn đó.

Cuộc xung đột tiếp theo giờ đây không phải là vấn đề liệu có xảy ra hay không, mà là ở đâu và trong một thế giới ngày càng bị bao phủ bởi sự bất ổn, câu trả lời có thể đến sớm hơn dự kiến.