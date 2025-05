Bố vợ Đoàn Văn Hậu hiếm hoi lộ diện bên con rể, phong độ gây sốt, "gen đỉnh" bảo sao Doãn Hải My đẹp thế!

Mới đây, trên mạng xã hội, gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi tung ra khoảnh khắc siêu đáng yêu trong một buổi tiệc ngoài trời với sự góp mặt của hội cầu thủ nổi tiếng và các nghệ sĩ showbiz nhân dịp bé Lúa nhà Văn Hậu - Hải My tròn 1 tuổi. Chiếm spotlight trong bức ảnh không ai khác chính là ông Doãn Thanh Sơn - bố đẻ của nàng WAG Doãn Hải My – người đàn ông được mệnh danh là "bố vợ phong độ đỉnh cao nhất làng bóng đá".

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai phong độ, trẻ trung, mà thần thái của ông cũng khiến dân tình phải trầm trồ: nghiêm túc nhưng cũng cực thân thiện, lịch lãm nhưng vẫn gần gũi. Ông Doãn Thanh Sơn chỉ diện sơ mi trắng thanh lịch, bế cháu ngoại trên tay một cách cưng chiều. Bên cạnh ông là con gái – Doãn Hải My – xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc đầm trễ vai màu xanh navy cực sang.

Dù đã làm mẹ, Hải My vẫn giữ được nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. Gương mặt ánh lên niềm vui, cô cười rạng rỡ khi thấy khoảnh khắc thân thiết giữa bố và con trai mình. Sự xuất hiện hiếm hoi của bố vợ hot nhất làng bóng đá bên con gái và con rể nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người khẳng định Doãn Hải My đã thừa hưởng xuất sắc "gen trội" từ bố mẹ trẻ đẹp nên cô nàng cũng sở hữu visual nổi bần bật top đầu dàn WAGs Việt.

Đáng chú ý không kém là nghệ sĩ Quang Thắng – "chú Thắng mũi to" thân quen với bao thế hệ khán giả. Diện áo sơ mi hoạ tiết đỏ cực nổi, nam nghệ sĩ hào hứng nắm tay bé con của Văn Hậu và Hải My, miệng cười tươi rói. Vợ chồng Văn Hậu nhanh trí thả ngay một câu "xin vía nhiều đất" của "bác Thắng" khiến ai nghe xong cũng phải bật cười. Dân mạng sau đó nhanh chóng lan truyền khoảnh khắc này như một meme "cầu đất", đặc biệt là trong bối cảnh nhà đất đang hot rần rần trên mạng xã hội.

Còn Đoàn Văn Hậu, chàng cầu thủ nổi tiếng của ĐT Việt Nam lại xuất hiện khá kín đáo trong khung hình. Anh bị che khuất một phần, chỉ thấy được vóc dáng cao lớn phía sau nghệ sĩ Quang Thắng. Dù vậy, netizen vẫn dễ dàng nhận ra bởi ngoại hình quen thuộc của nam cầu thủ đình đám. Nhiều người bình luận hài hước: "Chồng người ta đứng sau mà vẫn toả sáng", "Bị che vẫn thấy aura ngút trời",...

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral không chỉ vì sự xuất hiện hiếm hoi của ông Doãn Thanh Sơn mà còn bởi sự tương tác cực dễ thương giữa các thế hệ: ông ngoại cưng cháu, nghệ sĩ nổi tiếng "nhả vía", con gái rạng rỡ và con rể đứng bên cạnh bố... – tất cả tạo nên một bức ảnh gia đình - nghệ sĩ tràn đầy yêu thương và tiếng cười.

Có thể thấy, sau đám cưới cổ tích của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu, cặp đôi vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Giờ đây, khi đã làm bố mẹ, cả hai vẫn giữ được phong độ lẫn tình cảm khiến dân tình không ngừng ngưỡng mộ. Và với sự xuất hiện ấn tượng của ông Doãn Thanh Sơn, netizen nay đã biết thêm lý do vì sao Hải My lại sở hữu thần thái "tiểu thư cành vàng lá ngọc" đến vậy – vì rõ ràng, thần thái đó là "gen trội" từ bố truyền lại!

Bức ảnh chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại mang theo đủ đầy sự ấm áp, vui nhộn và niềm tự hào – khi bóng đá, nghệ thuật và gia đình cùng hội tụ trong một khung hình đáng nhớ.