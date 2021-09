Bộ VH,TT&DL yêu cầu rà soát minh bạch nghệ sĩ nhận hỗ trợ Covid-19

Chiều tối ngày 9/9, Thứ trưởng bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đã ký văn bản ghi rõ nội dung: Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, trong đó có đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng IV, để chính sách trên được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bộ VH,TT&DL đề nghị các đơn vị thực hiện một số yêu cầu.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng bộ VH,TT&DL vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát việc minh bạch khi nghệ sĩ nhận trợ cấp Covid-19.

Cụ thể là: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, chính xác nội dung Nghị quyết số 68/NQCP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ về chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 , qua đó kịp thời động viên, khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

Văn bản cũng nhấn mạnh, trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, dập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Văn bản cũng cho hay "bộ VH,TT&DL đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đúng quy định".

Chia sẻ với Người Đưa Tin, NSND Trung Hiếu - Giám đốc nhà hát Kịch Hà Nội cho hay: "Những nghệ sĩ được nhận tiền hỗ trợ lần 1 đều là những diễn viên hạng IV - hạng thấp nhất của Nhà hát. Đúng là nhiều người chưa đến nỗi khó khăn quá để phải nhận hỗ trợ.

Trong khi đó, nhiều anh em là các công tác hậu đài như: thiết kế, âm thanh, ánh sáng, phục trang, bảo vệ, hành chính… có đời sống khó khăn hơn thì lại không thuộc diện được nhận hỗ trợ.

Nhà hát cũng có những giúp đỡ riêng cho anh em làm hậu đài, hậu trường đồng thời tôi đã gửi đơn lên sở VH,TT Hà Nội để xem xét lại việc hỗ trợ cho đúng đối tượng. Hy vọng sự phân bổ sẽ được công bằng hơn, các nghệ sĩ khó khăn thật sự sẽ nhận được sự giúp đỡ xứng đáng".

NSƯT Tấn Minh - Giám đốc nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

NSƯT Tấn Minh - Giám đốc nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cho biết: "Nghệ sĩ của đơn vị tôi cũng đã nhận được trợ cấp khó khăn do Covid-19, có ý kiến cho rằng, họ được nhận chưa đúng đối tượng nhưng không phải lỗi do nghệ sĩ. Do quy định của chúng ta vẫn còn "cứng nhắc" nên họ được hưởng theo quy định chung, chứ họ không đáng bị chỉ trích.

Thời gian sắp tới, nếu có hướng dẫn cụ thể từ bộ VH,TT&DL và sở VT,TT Hà Nội, chúng tôi sẽ làm đúng đối tượng hơn. Đúng là nếu ban đầu cấp trên có tham khảo ý kiến của các nhà hát thì việc sẽ không ồn ào như vậy".

Trước đó, sở VH,TT Hà Nội đã công bố danh sách 99 viên chức hạng IV là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ của 6 nhà hát trực thuộc Sở: Ca múa nhạc Thăng Long, Kịch Hà Nội, Chèo Hà Nội, Cải lương Hà Nội, Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long được hưởng khoản trợ cấp trong gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Điều đáng nói là trong danh sách này, dàn diễn viên đình đám như: Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh. Đông Hùng... được hưởng gói hỗ trợ. Việc dàn diễn viên được cho là có thu nhập tốt vì thường xuyên "lên sóng" phim giờ vàng ngay sau đó đã vấp phải phản ứng của nhiều đồng nghiệp và khán giả.

Có người cho rằng, danh sách các nghệ sĩ được hỗ trợ khiến dư luận băn khoăn vì trên thực tế thì họ không phải là những người gặp khó khăn tới mức phải nhận hỗ trợ. Vì nhiều người trong số họ vẫn kiếm được nguồn thu khá lớn từ việc đóng phim, quảng cáo, đại sứ thương hiệu và kinh doanh.