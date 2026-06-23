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Bố tử vong, con mất tích khi tắm biển Xuân Thành

Vĩnh Gia
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Trong lúc đi tắm biển Xuân Thành ở Hà Tĩnh, thì người bố không may bị tử vong, người con hiện vẫn chưa tìm thấy.

Sáng 23-6, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 22-6, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới hơn 50 tuổi, cao khoảng 1m60, mặc quần đùi màu đen, bụng mang áo phao dạt vào bờ khu vực bãi tắm Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Bố tử vong khi tắm biển Xuân Thành , con trai mất tích Trong nỗi đau tang thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh Nghi Xuân 24h)

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định thi thể người xấu số là anh Nguyễn Trọng P. (SN 1972, ngụ phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân bước đầu có thể do anh P. bị đột tử khi đang tắm biển.

Cơ quan chức năng làm việc với gia đình anh P. được biết, nạn nhân đi tắm biển cùng con trai là Nguyễn Trọng T. (SN 2013) nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Ngay sau khi có thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã huy động 2 thuyền cá, 1 ca nô cứu hộ tiến hành rà soát trên biển; bố trí 1 tổ lưu động đi dọc bờ biển để tìm kiếm cháu T.

Hiện, thi thể anh P. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về lo mai táng, đồng thời tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cháu T.

Tìm kiếm 2 nam sinh mất tích khi tắm trên sông Lam
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bố tử vong khi tắm biển

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