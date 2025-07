Bộ Tư pháp nêu điểm 'vô lý' khi từ chối đăng kiểm cho xe kinh doanh vận tải

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải liên tục “kêu cứu” vì hàng loạt xe kinh doanh bị từ chối đăng kiểm do Giấy đăng ký xe chưa đồng bộ với biển số nền vàng.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp vừa có Công văn số 4377/BTP-BLDSK gửi Bộ Xây dựng.

Trong công văn, Bộ Tư pháp nêu rõ Khoản 1 Điều 43 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quy định: “Cơ sở đăng kiểm là tổ chức cung cấp dịch vụ công thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng...".

Còn tại Khoản 13 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy định: “Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng".

Tuy nhiên, tại Điểm D, Khoản 1 Điều 12 Nghị định 166/2024/NĐ-CP quy định các trường hợp cảnh báo phương tiện gồm: “Có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế khi làm thủ tục kiểm định"; Khoản 2 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định: “Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021".

Bộ Tư pháp cho rằng, việc cơ sở đăng kiểm từ chối kiểm định đối với các xe kinh doanh vận tải khi chủ xe "chưa thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe đồng bộ theo biển số xe có nền màu vàng là chưa có cơ sở" (do việc đổi màu biển số xe hay đổi ký hiệu trên Giấy chứng nhận đăng ký xe không làm thay đổi tính chất về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường).

Nhiều xe kinh doanh vận tải gặp khó khi đăng kiểm.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ lý do về thời điểm chưa áp dụng Điểm D khoản 1 Điều 12 Nghị định số 166/2024/NĐ-CP đến hết 30/6/2025 có đảm bảo tính khả thi không? Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ việc rút hoặc mượn chứng nhận đăng ký xe từ ngân hàng ra, đem đến cơ quan Cảnh sát giao thông đổi chứng nhận đăng ký xe cho đồng bộ với biển số xe xử lý như thế nào trong thời gian này?

Ngoài ra, để góp phần giải quyết triệt để các vướng mắc về đăng kiểm xe ô tô kinh doanh vận tải theo phản ánh của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Bộ Tư pháp nhận thấy, pháp luật về cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe cần có cơ chế pháp lý cụ thể, thuận lợi để doanh nghiệp, chủ xe có thể thực hiện được thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký xe mà giấy chứng nhận này đang được giữ bởi bên nhận thế chấp (ngân hàng) mà vẫn bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp phản ánh từ nhiều năm trước, toàn bộ phương tiện kinh doanh vận tải đã đổi từ biển số nền trắng, chữ và số màu đen sang nền vàng để được phép đăng kiểm. Từ ngày 1/1/2025, Nghị định 166/2024/NĐ-CP bổ sung quy định: các phương tiện phải đổi từ chứng nhận đăng ký xe biển số nền trắng sang nền vàng mới đủ điều kiện đăng kiểm.

Theo đại diện một doanh nghiệp, việc đầu tư vào phương tiện kinh doanh vận tải, đa số doanh nghiệp vận tải đều phải vay vốn ngân hàng và thế chấp chứng nhận đăng ký xe là tài sản bảo đảm tại ngân hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện không thể rút chứng nhận đăng ký xe để đi đổi do không được các ngân hàng chấp thuận… Việc này, gây khó khăn, thiệt hại cho họ.