Bộ Tư pháp Mỹ nợ tiền Tổng thống Donald Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tất cả những gì tôi biết là Bộ Tư pháp nợ tôi rất nhiều tiền. Nhưng tôi không cần tiền. Tôi sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện bất kỳ khoản tiền nào”, ông Trump nói.

“Quyết định cuối cùng phải được tôi thông qua. Và thật kỳ lạ khi tôi phải đưa ra quyết định về việc tự trả tiền cho mình. Tôi đã bị thiệt hại rất lớn”.

Tổng thống Trump nói rằng "có thể" nhóm luật sư của ông đã đệ đơn yêu cầu bồi thường, nhưng ông “không biết con số cụ thể, tôi thậm chí còn không nói chuyện với họ về việc này".

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, ông Trump đã đệ trình hai đơn khiếu nại nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các cáo buộc nhằm vào ông.

Đơn đầu tiên, được đệ trình vào cuối năm 2023, phản đối cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và công tố viên đặc biệt về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với nguồn lực nước ngoài.

Đơn thứ hai, được đệ trình vào giữa năm 2024, cáo buộc FBI vi phạm quyền riêng tư của ông Trump trong quá trình khám xét Mar-a-Lago và cáo buộc Bộ Tư pháp có hành động ác ý.

Tờ New York Times cho biết, tình huống một tổng thống Mỹ yêu cầu bồi thường từ chính phủ mà ông đứng đầu là "chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ". Việc này có thể cũng gây ra những tranh cãi về đạo đức.

Một trong những luật sư cũ của ông Trump, Todd Blanche, hiện là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp từ chối bình luận về tình trạng của những cáo buộc, nhưng bác bỏ những ý kiến cho rằng các quan chức cấp cao sẽ rơi vào tình huống khó xử.

"Trong mọi trường hợp, tất cả các quan chức tại Bộ Tư pháp đều tuân theo hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp", người phát ngôn của bộ, Chad Gilmartin, cho biết trong một tuyên bố.