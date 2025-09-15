Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko. (Ảnh: Tass)

Đoạn video cho thấy một nam hành khách nằm trên sàn máy bay. Bên cạnh ông là Bộ trưởng Y tế Nga Murashko, cùng một chiếc túi chứa thiết bị y tế và thuốc men.

Bộ trưởng kiểm tra mạch của nam hành khách và trò chuyện với ông. Cuối video, người đàn ông này đứng dậy, và Bộ trưởng Murashko khuyên ông đừng lo lắng.

Bộ trưởng Y tế Murashko sơ cứu cho nam hành khách bị cao huyết áp. (Ảnh: Life.ru)

Theo SHOT , người đàn ông Nga 50 tuổi nói trên bị tăng huyết áp. Phi hành đoàn đã hỏi hành khách rằng có nhân viên y tế trên máy bay hay không.

May mắn là, Bộ trưởng Y tế Murashko cũng đi cùng chuyến bay này khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam. Ông đã hỗ trợ hành khách và tình trạng của người này đã ổn định trong vòng một giờ.

(Nguồn: SHOT)

Bộ Y tế Nga và Bộ trưởng Murashko hiện chưa bình luận về bài báo trên.

Tình trạng tăng huyết áp đột ngột có thể đe dọa tính mạng, dẫn đến tổn thương cấp tính các cơ quan đích như tim, não, thận và mắt. Bệnh nhân gặp tình trạng này cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.