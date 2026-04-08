Sáng 8-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12-9-1973. Quê quán: phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông có trình độ học vấn là tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính-Tín dụng, Cử nhân tiếng Anh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 1-2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài Chính; đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV, XVI.

Phó Thủ tướng Nguyễn văn Thắng có nhiều năm làm trong ngành ngân hàng, với khởi đầu là cán bộ Phòng Kinh doanh đối ngoại, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Ba Đình. Trải qua nhiều chức vụ, từ Thư ký Tổng Giám đốc VietinBank; Giám đốc VietinBank - Chi nhánh TP Hà Nội; Quyền Tổng Giám đốc VietinBank; Tổng Giám đốc VietinBank rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank.

Phó Thủ tướng Nguyễn văn Thắng cũng từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021; Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV (từ 12-2020), XV (đến 8-2024).

Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trước khi giữ chức Bộ trưởng Tài chính.