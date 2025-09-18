Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Hương Sơn, ông Đổng Quân cho rằng thế giới đang bị bao trùm bởi tư duy Chiến tranh Lạnh, bá quyền và chủ nghĩa bảo hộ.

"Can thiệp quân sự từ bên ngoài, tìm kiếm phạm vi ảnh hưởng và ép buộc các bên khác chọn phe sẽ đẩy cộng đồng quốc tế vào hỗn loạn", ông Đổng nói và cho rằng thế giới đang đứng ở "ngã ba đường", phải lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu.

Những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được hiểu là lời chỉ trích ngầm nhằm vào Mỹ, với sắc thái gay gắt hơn bài phát biểu khai mạc diễn đàn năm ngoái.

"Nỗi ám ảnh với ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự và quan điểm 'kẻ mạnh luôn đúng' sẽ dẫn đến một thế giới chia rẽ được định nghĩa bởi luật rừng và hỗn loạn", ông Đổng nói.

Ông cho rằng quân đội Trung Quốc hùng mạnh sẽ đóng vai trò lực lượng vì hòa bình.

Trong cuộc duyệt binh lớn hôm 3/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu chỉ trích "chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền".

Những phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ giữa Trung Quốc và Mỹ cùng các đồng minh và đối tác vì nhiều điểm nóng khu vực, cũng như cuộc chiến thương mại quy mô lớn và gay gắt hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đóng góp để duy trì trật tự quốc tế, ông Đổng tuyên bố quân đội Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ nỗ lực "ly khai" nào của đảo Đài Loan thành công.

"Việc Đài Loan trở về Trung Quốc là một phần không thể thiếu của trật tự quốc tế", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói, và khẳng định, quân đội Trung Quốc luôn sẵn sàng "ngăn chặn can thiệp quân sự từ bên ngoài".

Hội nghị năm nay có sự tham dự của khoảng 1.800 đại biểu đến từ 100 quốc gia, bao gồm các quan chức, quân nhân và học giả.

Các quốc gia phương Tây cũng cử đại diện tham gia, một số cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về quá trình tăng cường sức mạnh quân sự và tính minh bạch của Trung Quốc trong quá trình hiện đại hóa quân đội.