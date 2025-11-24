Theo tờ Yomiuri, ngày 23/11, giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã thị sát Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (SDF) đảo Yonaguni. Tại buổi họp báo sau chuyến thị sát, ông tuyên bố kế hoạch triển khai các đơn vị tên lửa đất đối không trên đảo Yonaguni đang được tiến hành nhanh chóng theo đúng tiến độ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Shinjiro Koizumi đến căn cứ trên đảo Yonaguni kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Trong chuyến thăm, ông Koizumi đã gặp Thị trưởng Yonaguni Tsuneo Kamiji, một động thái được nhiều người đồn đoán là nhằm thu hút sự hiểu biết và ủng hộ của chính quyền địa phương đối với việc triển khai các đơn vị tên lửa.

Trong cuộc hội đàm, ông Koizumi tuyên bố: "Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Để bảo vệ cuộc sống yên bình của người dân Nhật Bản, bao gồm cả người dân đảo Yonaguni, chúng ta phải tăng cường toàn diện năng lực phòng thủ của Lực lượng Phòng vệ."

"Công tác chuẩn bị cho việc triển khai đang tiến triển nhanh chóng theo đúng kế hoạch", ông Koizumi phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm. Ông cho biết thêm Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ nhanh chóng thông báo cho người dân địa phương sau khi thời gian biểu cụ thể được hoàn tất.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi thị sát đơn vị đồn trú của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất trên đảo Yonaguni, tỉnh Okinawa, vào Chủ Nhật 23/11. Ảnh: Japantimes

Do đảo Yonaguni chỉ cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 110 km, một số phóng viên đặt câu hỏi liệu động thái này có làm gia tăng căng thẳng trong khu vực hay không. Ông Koizumi phủ nhận điều này, giải thích rằng việc triển khai các đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung theo kế hoạch trong khu vực "nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo" và "giảm khả năng Nhật Bản bị lực lượng vũ trang tấn công".

Ông cũng lập luận rằng việc triển khai này là biện pháp phòng thủ và không có mối quan hệ nhân quả nào với việc leo thang căng thẳng trong khu vực, "do đó, quan điểm cho rằng nó sẽ khiến tình hình căng thẳng hơn là không chính xác".

Khi được hỏi Nhật Bản có thể đóng vai trò gì trong trường hợp khẩn cấp ở eo biển Đài Loan, ông Koizumi tuyên bố rằng đó là tình huống giả định và từ chối bình luận trực tiếp, nhưng nói thêm rằng "điều quan trọng hơn là lắng nghe trực tiếp ý kiến của Lực lượng Phòng vệ đang thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh khắc nghiệt".

Theo Guancha, đảo Yonaguni nằm ở cực tây của quần đảo Ryukyu, trong những năm gần đây, Nhật Bản đã đẩy nhanh việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tại quần đảo Ryukyu. Năm 2016, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JSDF) đã thành lập một căn cứ trên đảo Yonaguni, triển khai khoảng 160 quân nhân làm đơn vị giám sát bờ biển. Năm 2019, các căn cứ được xây dựng trên đảo Amami Oshima và đảo Miyako, đồng thời triển khai các đơn vị tên lửa đất đối không và tên lửa đất đối hạm. Năm 2023, JSDF đã mở một căn cứ trên đảo Ishigaki, được trang bị tên lửa đất đối hạm Type 12 và tên lửa đất đối không tầm trung Type 03, đồng thời thành lập Đồn trú Yaeyama, với tổng cộng khoảng 570 quân nhân đồn trú tại đây.

(Theo Yomiuri, Guancha)