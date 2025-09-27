Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đột ngột triệu tập khoảng 800 tướng lĩnh không rõ lý do, ông Trump nói gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh cho hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc quân đội Mỹ tập trung đột xuất và không có lý do chính thức, tại một căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Virginia vào tuần tới.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao ông Hegseth lại ra lệnh cho các tướng lĩnh và đô đốc họp tại Virginia đột xuất hay chương trình nghị sự của cuộc họp sẽ như thế nào.

Có khoảng 800 tướng lĩnh và đô đốc trong quân đội Mỹ, và trong một số trường hợp, các quan chức cấp cao này có thể chỉ huy hàng nghìn binh sĩ, kể cả ở các địa điểm nhạy cảm ở nước ngoài.

Hầu hết đều có lịch trình chi tiết được lên lịch trước nhiều tuần.

Hôm thứ Năm, ông Trump bày tỏ sự lạc quan về cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng, mô tả đây là một ý tưởng hay.

"Tôi rất thích. Tôi nghĩ thật tuyệt", Tổng thống Mỹ nói.

Ông cũng dường như hạ thấp lo ngại rằng sự kiện này có thể khiến các nhà lãnh đạo quân sự rời khỏi các vị trí quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi cuộc họp, dự kiến diễn ra vào thứ Ba, lại thu hút sự chú ý trên toàn quốc.

"Tại sao điều này lại trở thành vấn đề lớn như vậy?", Trump hỏi một phóng viên.

Phó Tổng thống JD Vance, người có mặt tại cuộc họp ở Phòng Bầu dục, cũng tìm cách gạt bỏ những chỉ trích.

"Việc các tướng lĩnh báo cáo với Bộ trưởng Chiến tranh rồi sau đó là Tổng thống Mỹ đến nói chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh không phải là điều bất thường", ông Vance nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc các phóng viên hỏi về điều này là "kỳ lạ".

Kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, ông và Bộ trưởng Hegseth đã triển khai chiến dịch tái cấu trúc Bộ Quốc phòng bao gồm sa thải các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu, trong đó có CQ Brown, cựu tướng Không quân, người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Vào tháng 5, ông Trump đã ra lệnh cắt giảm 20% số lượng sĩ quan bốn sao, đồng thời cho biết sẽ cắt giảm thêm 10% số lượng sĩ quan cấp tướng.

Đầu tháng này, ông Trump đã ký một sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, như đã từng được sử dụng cho đến năm 1949.

Tuy nhiên, việc đổi tên cần được Quốc hội thông qua.