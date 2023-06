Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bàn việc nâng cấp quan hệ với Ấn Độ nhằm đối phó Trung Quốc

Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước bằng cách mua các công nghệ mới và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ Nga - nhà cung cấp phần cứng quân sự lớn nhất cho Ấn Độ bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh đã tìm kiếm các cách nhằm xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết. Họ quyết định “xác định các cơ hội hợp tác phát triển công nghệ mới và đồng sản xuất các hệ thống hiện có và mới, đồng thời tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc phòng của hai nước”.

Họ cũng thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và cam kết tăng cường hợp tác hoạt động trên tất cả các quân chủng, nhằm hỗ trợ vai trò hàng đầu của Ấn Độ với tư cách là nhà cung cấp an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tuyên bố cho biết.

Lộ trình mới cho hợp tác công nghiệp quốc phòng Mỹ-Ấn sẽ nhanh chóng theo dõi hợp tác công nghệ và hợp tác sản xuất trong các lĩnh vực như chiến đấu trên không và hệ thống cơ động trên bộ, tình báo, giám sát và trinh sát, đạn dược và lĩnh vực dưới biển, Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi nói.

“Sáng kiến ​​này nhằm mục đích thay đổi mô hình hợp tác giữa các lĩnh vực quốc phòng của Mỹ và Ấn Độ, bao gồm một loạt các đề xuất cụ thể có thể giúp Ấn Độ tiếp cận với các công nghệ tiên tiến và hỗ trợ các kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng của Ấn Độ,” phía Mỹ cho hay.

Các cuộc thảo luận cũng bao gồm hợp tác trong không gian, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Austin cũng đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

“Tôi đang trở lại Ấn Độ để gặp gỡ các nhà lãnh đạo chủ chốt nhằm thảo luận về việc củng cố Quan hệ Đối tác Quốc phòng Chính của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta đang thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở,” Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã viết như vậy trên Twitter sau khi đến New Delhi hôm 4/6 vừa rồi.

Bộ trưởng Austin, người đang có chuyến thăm Ấn Độ lần thứ hai, dự kiến ​​sẽ đặt nền móng cho chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Washington vào ngày 22/6. Điều này đã làm dấy lên tin đồn về khả năng hai nước Ấn Độ và Mỹ sẽ công bố các hợp đồng quốc phòng.

Ông Rahul Bedi - một nhà phân tích quốc phòng cho biết, Ấn Độ đang tìm mua 18 máy bay không người lái tầm cao có vũ trang từ General Atomics Aeronautical Systems Inc. với giá ước tính từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ USD. Ông Bedi cho biết các máy bay không người lái (UAV) có thể sẽ được triển khai dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan cũng như trong khu vực chiến lược Ấn Độ Dương.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin về việc hợp tác sản xuất và chế tạo động cơ máy bay chiến đấu, phương tiện chiến đấu bộ binh, lựu pháo và vũ khí chính xác giữa hai nước đã được thảo luận vào tháng trước tại Washington trong cuộc họp của Nhóm Chính sách Quốc phòng Mỹ-Ấn.

Bộ trưởng Austin đến New Delhi từ Singapore - nơi ông này tham dự Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn thường niên quy tụ các quan chức, nhà ngoại giao và lãnh đạo quốc phòng hàng đầu. Ông chủ Lầu Năm Góc đã vận động hành lang để ủng hộ tầm nhìn của Washington về một “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và an toàn trong một thế giới có luật lệ và quyền lợi” như là cách tốt nhất để chống lại sự nổi lên đáng lo ngại của Trung Quốc trong khu vực.