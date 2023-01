Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Sai phạm của Cục Đăng kiểm vô cùng đau xót

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc cơ quan điều tra bắt đến Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “việc rất nghiêm khắc, để chúng ta phải tự soi, tự sửa”.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

“Đây là vết thương rất sâu của chúng ta. Tôi đã làm việc với Bộ Công an khi công an các địa phương tổ chức các chuyên án. Theo đánh giá của Bộ Công an, đây là lỗi rất lớn, đã xảy ra từ rất lâu, giống như ung thư di căn nhiều năm”, người đứng đầu Bộ GTVT nêu và khẳng định vi phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm là vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, nhận hối lộ, gian dối trong kiểm định định, bỏ qua vi phạm, thậm chí tiếp tay, trong đó việc Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền hàng tháng chính là bảo kê tội phạm, không thể tha thứ được.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thức sâu sắc những sai phạm, thay vì tìm cách trốn tránh, phải đối mặt thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc sửa chữa.

“Vụ việc xảy ra cho thấy những tồn tại hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức thực hiện đăng kiểm và các đồng chí đã phải trả giá rất đắt, mất nhiều cán bộ và mất niềm tin với xã hội. Tuy nhiên, qua những phát biểu tham luận của các cán bộ, công chức, viên chức ở các điểm cầu cho thấy dù rất khó khăn nhưng tất cả đều đang quyết tâm khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tập trung tháo gỡ tình trạng ùn tắc đăng kiểm, quyết tâm không làm gián đoạn nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân, doanh nghiệp.

Theo người đứng đầu ngành GTVT, mhững ngày cận Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại phục vụ nhân dân rất lớn, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc khắc phục, tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, không được để gián đoạn công tác kiểm định xe, làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát lại 4 vấn đề lớn nhằm khắc phục những bất cập trong công tác kiểm định xe cơ giới: Xây dựng thể chế, ban hành các quy định liên quan đến đăng kiểm, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp phân quyền.

Cùng với đó, quan tâm đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ vừa có đạo đức. Đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, phần mềm, xưởng,…đáp ứng điều kiện hoạt động. Đặc biệt, chú trọng công tác tổ chức thực hiện, vận hành hoạt động.

“Cục Đăng kiểm Việt Nam cần khẩn trương nghiên cứu, trình sửa đổi ngay Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên cơ sở những tồn tại, lỗ hổng để xảy ra các sai phạm thời gian qua”, ông Thắng chỉ đạo.

Lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo ngành đăng kiểm không làm gián đoạn nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, Bộ Công an cơ bản đồng ý phối hợp với công an các địa phương mở lại các trung tâm đã đóng cửa. Vì vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tập trung nhân lực để vận hành trở lại những trung tâm tại các địa phương có nhu cầu kiểm định xe lớn.

“Trong trường hợp xuất hiện khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay với lãnh đạo Bộ GTVT để kịp thời trao đổi với Bộ Công an xử lý. Tinh thần là sai thì phải xử nhưng cố gắng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian sắp tới”, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.

6 nhiệm vụ của đăng kiểm phải làm

Về nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tốt 6 nhiệm vụ. Thứ nhất, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, phát huy vai trò của lãnh đạo của Ban lãnh đạo Cục trong việc xây dựng chiến lược phát triển của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của xã hội.

Thứ hai, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan tạo khí thế mới trong lao động nhằm đưa Đăng kiểm Việt Nam phát triển toàn diện vững chắc.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu ngành đăng kiểm phải tự soi, tự sửa, phục vụ người dân tốt nhất.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thứ tư, đánh giá lại thực trạng hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tập trung nghiên cứu đề xuất tách bạch chức năng quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động đăng kiểm theo hướng Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ làm quản lý công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm.

Người đứng đầu Bộ GTVT cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực; kịp thời phát hiện để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, xử lý vi phạm ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Cuối cùng, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế./.