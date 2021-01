Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nếu công nghiệp ICT là Make in Vietnam, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghệ'

Sự di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử

Ngày 12/1, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Chúng ta đang sống trong một giai đoạn rất đặc biệt của nhân loại, thế giới đang thay đổi nhanh, khó đoán định, phức tạp và mơ hồ".

"Bởi vì nhân loại đang bước vào một không gian sống hoàn toàn mới. Sự di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc di chuyển này, thách thức lớn và cơ hội lớn luôn đi song hành", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm.

Theo đó, công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc chuyển đổi này. Ngành thông tin và truyền thông chưa bao giờ có sứ mệnh lớn lao như bây giờ. "Đây cũng là cơ may hiếm có để ngành thông tin và truyền thông định vị lại mình, nhìn rõ các thách thức và xác định đúng không gian sống mới, đóng vai trò quyết định cho mọi sự phát triển".

Đột phá của chuyển đổi số: Càng dùng càng rẻ, càng dùng càng giỏi!

Theo Bộ trưởng Hùng, nếu bưu chính là chuyển phát thư và bưu kiện, thì bưu chính vẫn sẽ là bưu chính. Nhưng, nếu bưu chính là đảm bảo dòng chảy vật chất, bên cạnh dòng chảy dữ liệu, nếu bưu chính là nền tảng để hỗ trợ mọi cá nhân, mọi hộ gia đình có thể kinh doanh, có thể tiếp cận thị trường toàn quốc và toàn cầu thì bưu chính là nền tảng giúp người dân kinh doanh và làm giàu, thoát nghèo.

"Do vậy, không gian sống, sứ mệnh mới của bưu chính là vô cùng lớn lao", Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu ứng dụng công nghệ thông tin vẫn tiếp tục là tự động hóa các hoạt động cũ, thì sẽ vẫn là ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng nếu ứng dụng công nghệ thông tin là sử dụng công nghệ số để chuyển đổi số, để thay đổi mô hình vận hành, thì công nghệ thông tin thực sự là một cuộc cách mạng giúp nhân loại di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số.

Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng là sự phát triển mang tính đột phá. Lý giải về điều này, Bộ trưởng chỉ rõ: "Đột phá ở chỗ, nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, toàn dân và toàn diện. Đột phá ở chỗ thay đổi cách chúng ta vận hành cuộc sống. Đột phá ở chỗ, càng dùng thì càng rẻ, càng dùng thì càng giỏi lên, công nghệ càng phát triển...".

Đó là tương lai của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bất kì quốc gia nào đã "hoá rồng", "hoá hổ" thì đều dựa vào sức mạnh tinh thần

Nếu an toàn thông tin vẫn đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thì sẽ vẫn như vậy. Nhưng nếu an toàn thông tin đảm bảo sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, xây dựng nền công nghiệp an toàn an ninh mạng giống như công nghiệp dự phòng, là làm chủ hệ thống an toàn an ninh mạng Việt Nam, là trở thành cường quốc về an toàn an ninh mạng để bảo vệ đất nước trên không gian mạng thì an ninh mạng, an toàn thông tin sẽ thực sự có một không gian và sứ mệnh mới vô cùng lớn lao.

Nếu lĩnh vực công nghiệp ICT vẫn là gia công, làm thuê, thì lĩnh vực này vẫn như cũ. Nhưng nếu công nghiệp ICT là "Make in Vietnam", là phát triển các công nghiệp công nghệ số Việt Nam, là làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, là giải bài toán Việt Nam, giúp đất nước phát triển và từ đây, đi ra chinh phục thế giới, là biến Việt Nam thành quốc gia công nghệ, là tăng trưởng gấp 2 đến 4 lần tăng trưởng GDP của cả nước, là động lực đưa Việt Nam thành hùng cường thịnh vượng, trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 thì lĩnh vực công nghiệp ICT đã nhận về mình một sứ mệnh hoàn toàn mới.

"Bất kì quốc gia nào đã hóa rồng, hóa hổ thì đều dựa vào sức mạnh tinh thần là chính. Mà sức mạnh này chỉ được kích hoạt khi quốc gia có một giấc mơ lớn, một khát vọng lớn", Bộ trưởng nhận định.

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kết luận: "Dự thảo đại hội 13 của Đảng đã đặt ra khát vọng này, nhiệm vụ của báo chí là khơi dậy khát vọng này và tất cả mọi người dân Việt Nam, và từ khát vọng này thành sức mạnh tinh thần, và từ sức mạnh tinh thần này thành hành động phát triển đất nước".

