Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn động viên thí sinh, giáo viên dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đà Nẵng: Tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô tô kéo rơ mooc, ô tô tải ben lưu thông trong TP

Sáng 7-7, hơn 12.680 thí sinh ở Đà Nẵng có mặt tại 28 điểm thi để bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Từ sáng sớm, các thí sinh đã được phụ huynh đưa đến điểm thi. Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, Trần Phú (quận Hải Châu), các em có mặt từ sớm tranh thủ ôn lại kiến thức. Phía trước cổng trường, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng , tình nguyện viên túc trực sẵn phát nước cho các thí sinh và phụ huynh.

Riêng điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), phải mượn một phòng của trường mầm non phía đối diện trường để làm phòng chứa đồ do các phòng trong trường không đủ đảm bảo khoảng cách 25m so với phòng thi.

Sáng 7-7, thời tiết tại Đà Nẵng mát mẻ, dễ chịu là điều kiện thuận lợi cho các thí si hoàn thành bài thi của mình

Lực lượng CSGT có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh

Một số thí sinh đến sớm tranh thủ ôn lại kiến thức

Đà Nẵng có 12.680 thí sinh dự thi tại kỳ Thi tốt nghiệp THPT 2022

Tại điểm thi Trường THCS Kim Đồng (quận Hải Châu), thí sinh Nguyễn Tạ Vĩnh Khang, học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng có mặt từ khá sớm. Vĩnh Khang đã có thông báo trúng tuyển có điều kiện vào Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu những đổi mới trong quy chế tuyển sinh năm nay thì dù đã trúng tuyển tạm thời cũng chưa phải là an toàn vì sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT thì thí sinh mới bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ.

Vì vậy, em cố gắng tập trung làm bài thi để có thể có kết quả tốt nhất. "Môn Ngữ văn là môn thi em lo lắng nhất vì không phải thế mạnh của em. Em xác định chỉ cần bài thi đạt mốc 6-7 điểm là được", Khang nói.

Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi, thành phố tạm ngưng hoạt động đối với các loại ô tô kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc; ô tô tải ben lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên tất cả các tuyến đường ở địa bàn thành phố vào các ngày 6, 7, 8-7 và sáng 9-7...