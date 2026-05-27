Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez cảnh báo nguy cơ Mỹ hành động quân sự chống Cuba

Theo Bộ Ngoại giao Cuba , Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla phát biểu tại phiên tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc bảo vệ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tại đây, ông kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

Trong bài phát biểu của mình, ông ghi nhận vai trò của Trung Quốc trong việc triệu tập phiên tranh luận này, đồng thời nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trật tự quốc tế phải gắn liền với nỗ lực đối phó các xung đột và mối đe dọa đang ảnh hưởng đến ổn định toàn cầu.

Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Cuba cũng lên án chính sách của Mỹ đối với Cuba, cho rằng đó là sự vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa đối với hòa bình khu vực.

Ông Rodríguez Parrilla phản đối việc truy tố Đại tướng Raúl Castro Ruz, coi đây là một quyết định mang động cơ chính trị, đồng thời cảnh báo rằng điều này có thể bị sử dụng làm cái cớ để biện minh cho một hành động quân sự chống lại Cuba.

Ông cũng cho biết việc siết chặt bao vây năng lượng và tăng cường cấm vận đang gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng đối với người dân Cuba.

Bộ trưởng ngoại giao Cuba tái khẳng định rằng Cuba không phải là mối đe dọa đối với Mỹ , đồng thời nhấn mạnh thiện chí của Havana trong việc đối thoại song phương về các vấn đề cùng quan tâm, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Cuối cùng, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước Mỹ Latinh và Caribe, các quốc gia Nam bán cầu, Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc hành động nhằm ngăn chặn một thảm họa nhân đạo hoặc một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Cuba.