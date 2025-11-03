Bộ trưởng Năng lượng Mỹ tiết lộ chi tiết vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân

Trả lời phỏng vấn hôm 2/11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright mô tả các cuộc thử vũ khí hạt nhân do Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh là một phần của chương trình hiện đại hóa liên quan đến hệ thống "tinh vi" mà Mỹ đang phát triển để thay thế những thành phần cũ kỹ trong kho vũ khí hạt nhân.

“Tôi nghĩ các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nhắc tới hiện nay là thử nghiệm hệ thống. Những thứ này không phải là vụ nổ hạt nhân. Đây là những gì chúng tôi gọi là vụ nổ không tới hạn”, ông Wright nhấn mạnh.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. (Ảnh: Reuters)

Ông Wright cũng thông tin thêm việc thử nghiệm liên quan tới tất cả bộ phận khác của một vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo chúng hoạt động và có thể thiết lập một vụ nổ hạt nhân.

Khi được hỏi liệu cư dân gần địa điểm thử hạt nhân của Mỹ tại sa mạc Nevada có nên mong đợi nhìn thấy đám mây hình nấm trong thời gian tới hay không, Bộ trưởng Năng lượng trả lời: "Không cần lo lắng về điều đó".

Tuần trước, ông Trump chỉ thị cho Lầu Năm Góc "bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng" với Nga và Trung Quốc. Phó Tổng thống JD Vance cho biết điều quan trọng là phải đảm bảo "kho vũ khí hạt nhân mà chúng ta đang có thực sự hoạt động hiệu quả".

Mỹ tự nguyện ngừng thử nghiệm hạt nhân từ năm 1992, với vụ thử hạt nhân đầy đủ cuối cùng có mật danh “Divider” được tiến hành tại Khu An ninh Quốc gia Nevada.

Kể từ đó, Mỹ vẫn thực hiện các thử nghiệm mô phỏng trên máy tính, kiểm tra tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các thử nghiệm “dưới ngưỡng nổ” để bảo đảm kho vũ khí duy trì hiệu quả. Theo tờ Washington Post việc nối lại vụ thử hạt nhân có thể mất nhiều năm và tốn kém hàng trăm triệu USD.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng tìm cách tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ gần gấp mười lần, đồng thời thúc đẩy kế hoạch phát triển lá chắn tên lửa Golden Dome, mà ông khẳng định sẽ giúp Mỹ “miễn nhiễm với mọi cuộc tấn công”.

Ông Trump lập luận rằng việc phô diễn sức mạnh quân sự là con đường dẫn đến hòa bình, sử dụng thuế quan và khả năng quân sự của Mỹ làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng quốc tế.